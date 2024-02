Insólito: aficionado tocó partes íntimas a jugador del Sevilla en un saque de banda

Un hecho repudiable y nunca antes visto en el fútbol mundial se registró este lunes 5 de febrero cuando Sevilla visitó a Rayo Vallecano, equipo en el que milita Radamel Falcao García, por la Liga Santander y un aficionado aprovechó un saque de banda para tocar las partes íntimas de Lucas Ocampos, futbolista del Sevilla.

Sevilla logró un triunfo muy importante para la tabla de posiciones en su visita al Rayo Vallecano, pero lastimosamente el partido pasó a un segundo plano después de ver las imágenes reprochables por parte de este hincha, al que el futbolista argentino le reclamó y se espera que haya sanciones ejemplares por parte de las autoridades del fútbol español.

Le puede interesar: Yerry Mina no se escondió: se encaró con Lukaku y Paredes en Italia

En el 77, Lucas Ocampos dispuso de una buena ocasión, pero su disparo se encontró con el poste del arco defendido por Stole Dimitrievski. El delantero argentino había sido protagonista en el primer tiempo cuando, según recogieron las cámaras, al ir a realizar un saque de banda, un joven aficionado presente en la grada junto al césped del estadio de Vallecas, realizó un gestó ofensivo con su dedo en el trasero del jugador.

En el Rayo vs Sevilla un aficionado le ha metido el dedo por el culo a Ocampos cuando ha ido a sacar de banda 💀💀💀



pic.twitter.com/Ixe9Ms6eHO — gam (@mbafraudee) February 5, 2024

"Yo no creo que toda gente del Rayo sea así, pero siempre hay un tonto, y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar, me contuve porque tengo dos hijas, esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar", lamentó Ocampos ante el micrófono de DAZN al final del partido.

Las imágenes se han hecho virales en gran parte de Europa y seguramente las autoridades del fútbol español impondrán sanciones para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar en ningún estadio del país.