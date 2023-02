Pinto arremetió contra periodista en Ibagué: “usted me hace unas preguntas tan absurdas”

El panorama para el Deportivo Cali parece estar cambiando, pues luego de tener un 2022 para el olvido, el equipo azucarero logró su primera victoria en la presente temporada frente al Deportes Tolima, dejando buenas sensaciones entre sus seguidores y cuerpo técnico, el cual destacó el nivel de sus jugadores.

Tras el gran triunfo en condición de visitante en la ciudad de Ibagué, Jorge Luis Pinto, entrenador del Deportivo Cali, se mostró contento por el rendimiento que mostró sus jugadores en el Estadio Manuel Murillo Toro, afirmando que cada día que pasa la plantilla va agarrando la idea de juego del estratega.

“Es la actitud de los jugadores y en el trabajo que hemos venido incidiendo desde el 2 de enero. Hemos trabajado intensamente en todos los aspectos, se han compenetrado los muchachos, cumplido tácticamente y el esfuerzo se ve ahí, en el resultado. Ojalá que podamos sostener esta línea de producción de equipo y ganar muchos más partidos”, aseguró el entrenador azucarero.

De igual forma, el entrenador mundialista se mostró contento por las anotaciones que ha logrado el frente de ataque en los últimos partidos, logrando anotar ocho goles en los últimos dos juegos, afirmando que el equipo va cogiendo forma, pero todavía hay cosas que se deben mejorar dentro del terreno de juego.

“Estamos progresando, que felizmente todos los goles en las acciones que tuvimos contra Águilas el partido pasado, hoy se nos dieron, contra Nacional también. Estamos avanzando, pienso que el equipo ha ido cogiendo forma y viene encontrando últimamente el gol, que es lo que estamos buscando, pero nosotros no jugamos para tirarnos atrás. Nosotros jugamos para atacar”, aseguró el entrenador del Deportivo Cali.

Fuerte respuesta de Jorge Luis Pinto

Por otro lado, Jorge Luis Pinto arremetió contra un periodista de la ciudad de Ibagué, el cual le preguntó sobre la 'perdida de tiempo' que hicieron los jugadores del Deportivo Cali contra el equipo 'pijao', acción que el DT caleño criticó de los jugadores de Águilas Doradas en el partido pasado frente al club verdiblanco.

“Usted me hace unas preguntas tan absurdas, que me sorprende, se lo digo con toda la sinceridad. Por qué no me habla que estamos ganando, que vamos invictos, estamos escalando posiciones. Al menos apóyenos en eso”, afirmó Jorge Luis Pinto.

⚠️ Las declaraciones de Jorge Luis Pinto (@JorgeLPintoA) cuándo le preguntaron por qué hace una semana había hablado de anti fútbol y hoy, según el periodista, se habían visto jugadores del Deportivo Cali hacer lo mismo. pic.twitter.com/R1u7pyDst6 — Gustavo López (@guslopezinfo) February 27, 2023

Además, agregó: “¿nosotros nos tiramos al piso? No vio que Mera está desgarrado y los otros tuvimos que sacarlos, por eso, podría decir que el Tolima se tiró más al piso. Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones de eso y lo invito a que vea el video. Hoy no, primero le dije a ellos es que no quiero jugadores tirándose al piso y parando el partido, tengo esa filosofía de juego y la voy a sostener. No sé si gane o pierda, pero la voy a sostener”, finalizó el DT.