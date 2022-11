"Tiene una zurda hermosa": lluvia de elogios para Juanfer Quintero

Uno de los jugadores colombianos que más huella ha dejado en tiempos recientes en el fútbol argentino es Juan Fernando Quintero en River Plate. El volante creativo fue eje del equipo de Marcelo Gallardo en dos etapas distintas, siendo una de las grandes figuras en la consecución de títulos como la Copa Libertadores del 2018 contra Boca Juniors.

Sin embargo, el futuro de Quintero está en el aire, puesto que su contrato con River Plate finaliza en el 2022, y su continuidad en el equipo todavía no está asegurada.

A pesar de que 'Juanfer' ha dicho en reiteradas ocasiones que su prioridad es seguir en el equipo argentino, algunos cuadros de Brasil y Estados Unidos se han interesado en contar con sus servicios.

“Hoy no sé, pero como dije hace poco: Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y veremos qué pasa. No hay que apresurarse. Habrá que esperar que deciden los directivos con respecto al entrenador. Yo expresé lo que yo sentía. Siempre tengo a River como prioridad, ya lo otro miraremos qué pasa”, dijo días atrás Quintero a la cadena ESPN.

Elogios a Quintero por parte de sus compañeros

El seguir en River no es solo algo que quiere Quintero, sino también sus compañeros de vestuario. Esequiel Barco, extremo del equipo argentino, destacó el juego de Quintero y admitió que él y otros compañeros le han pedido que se quede.

“De mis compañeros, el que me impactó fue Juanfer. No hay otro jugador como él, tiene una zurda hermosa, es crack. No hay otra palabra”, dijo Barco al medio Super Mitre Deportivo.

Sumado a esto, dijo que "nosotros lo jodemos un poquito para que se quede y no se vaya, pero es una decisión que tendrá que tomar él”.

En cuanto al futuro de River Plate y Quintero, el equipo tendrá un cambio de entrenador tras la salida de Marcelo Gallardo después de ocho años. Quintero, por su parte, ha despertado el interés del Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos, según la prensa argentina.