Se agudiza su continuidad: 'Juanfer' Quintero habló de situación con River Plate

En River Plate hay incertidumbre total por la situación de Juan Fernando Quintero, cuyo contrato termina en exactamente una semana y si no renueva, queda con la carta de libertad para negociar con cualquier equipo.

La información a principio de semana era que el jugador y el club habían acercado posturas y que la continuidad del colombiano parecía un hecho, pero todo se habría truncado en los últimos dos días, pues la situación respecto al dólar no se ha podido resolver.

La complejidad nace a partir de las pretensiones de Quintero, quien exige que su sueldo sea consignado en Colombia, como ocurre con Miguel Ángel Borja y otros referentes del plantel que tienen cuentas en el exterior, pues la crisis económica en Argentina hace que el valor del dólar se devalúe considerablemente.

Sin embargo, la medida emitida por el presidente Alberto Fernández de realizar giros en dólares a otros países ha ocasionado que la negociación con Juanfer se estanque y a hoy se encuentre en un punto crítico, más no caído. De hecho, el presidente de River Plate, Jorge Brito, confesó el pasado jueves que harán todos los esfuerzos hasta última hora si es necesario para retener al que es el mejor jugador del fútbol argentino.

"Hoy no tengo nada con River"

Así como Brito, Quintero también ofreció unas declaraciones en las que dio su versión y aunque dijo que su deseo es continuar en el conjunto 'millonario', todavía no hay novedades respecto a sus peticiones, en las que según la prensa argentina, ha cedido considerablemente con tal de lograr un acuerdo.

"De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo", confesó el colombiano en diálogo con ESPN.

"Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cuquera situación. Yo a River lo amo, lo quiero. La gente es increíble y no es despedida, la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor", añadió.

Por otra parte, 'Juanfer' habló de los objetivos de River Plate para este año a pesar de la salida de Marcelo Gallardo y ahora bajo la batuta de Martín Demichelis, quien apenas dirigirá por primera vez a un equipo profesional.

"River siempre debe pelear, siempre debe competir en todos los ámbitos deportivos que tenga. Yo lo veo muy bien, conozco muy bien el equipo que hay. Yo siempre le voy a hacer fuerza a River, siempre voy a estar pendiente de lo que pase con club", puntualizó.

Por último, Juan Fernando Quintero reveló que tiene sobre la mesa "ofertas para ir a varios lugares", pero que la decisión la debe "tomar con cabeza fría”. Aunque no nombró los equipos, de manera extraoficial se conoció que las propuestas son de Flamengo y de la MLS.

Declaraciones de Juanfer Quintero en video

#River | Quintero: “Ayer vi hablar al presidente y nada cambió. Sigue todo igual. Tenemos ofertas para ir a varios lugares”.pic.twitter.com/NSQJh5hAok — 𝙇𝙀𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊 (@xLeandro7) December 24, 2022