'Bolillo' Gómez abrió la puerta para una posible salida del Junior: “No aguanto mucho”

La situación del Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez en el Junior de Barranquilla es cada vez complicada, sobre todo luego del empate a un gol frente al Atlético Bucaramanga, el cual agudizó la crisis el equipo tiburón durante la presente temporada y colmó la paciencia de todos los aficionados de la capital del Atlántico.

Tras la igualdad frente al equipo leopardo, Hernán Darío Gómez abrió la puerta para una posible salida del equipo tiburón, teniendo en cuenta el momento hostil que vivió el cuerpo técnico y los jugadores por parte de los asistentes al estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad Char, por el Junior, pero yo no soy una persona de aguantar mucho; porque yo estoy dirigiendo hace muchos años, y el equipo juega bien hoy, no perdió y al final es ‘Bolillo’. Cantan bien, se les escucha hasta bacano ahí afuera. Yo no soy de aguantar mucho, ¿yo que tengo que ver si el equipo juega bien? A veces les hago caso, a veces no, mañana es otro día”, aseguró el entrenador antioqueño en rueda de prensa.

De igual forma, dejó un balance de lo que fue el equipo frente al Atlético Bucaramanga, afirmando que durante los primeros 45 minutos el equipo se comportó de la mejor manera, pero ya en el segundo tiempo el equipo ‘Leopardo’ supo contrarrestar los ataques de Junior y las opciones se fueron alejando.

“El primer tiempo se jugó bien, en el segundo nos reducen mucho. Hay cosas que aumentan la autoestima y otras te la quitan. Tuvimos opciones muy claras. Anularon un gol por una raya. El equipo viene con el problema de no ganar, hace todo y no se le presenta. El no ganar le está costando al equipo y va perdiendo la alegría con la que entrena. Jugamos bien, más que en otro partido, pero no ganó”, añadió el Bolillo Gómez.

Posibles nuevos jugadores del Junior

Por último, el entrenador antioqueño reveló que la dirigencia del Junior sigue trabajando para la contratación de algunos futbolistas antes del cierre del mercado de fichajes y que tal vez le pueden dar una mano al equipo para salir de la crisis deportiva.

“Don Fuad Char me dijo ¿qué jugadores quieres? No se puede traer mucha gente, no sé si los arregló. Déiber Caicedo y José Enamorado están. Damir Ceter está en exámenes médicos”, finalizó el entrenador del Junior de Barranquilla.

