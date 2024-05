🔴EN VIVO🔴 Junior vs. Botafogo por Copa Libertadores: ¡Se define el ganador del Grupo D!

Este martes 28 de mayo, Junior de Barranquilla recibirá a Botafogo para disputar un duelo correspondiente a la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Los equipos en cuestión ya aseguraron su boleto a los octavos de final de la edición 65 de la 'gloria eterna'; sin embargo, definirán al ganador de la zona, que supone un importante beneficio para el sorteo del próximo lunes 3 de junio.

El equipo dirigido por Arturo Reyes es uno de los cinco equipos (junto a Fluminense, River Plate, Talleres y Palmeiras) que todavía no conoce la derrota. En su primer enfrentamiento, el 'tiburón' fue ampliamente superior que la 'Estrella Solitaria' y se impuso por 1-3 en el Estadio Olímpico Nilton Santos con un diblete de Carlos Bacca y un gol de Gabriel Fuentes. Hugo descontó para los locales en Río de Janeiro.

Después de esa derrota, Botafogo perdió 1-0 contra Liga de Quito; no obstante, enderezó el camino a tiempo, por lo cual el conjunto atlanticense no podrá entrar confiado al terreno de juego del 'Coloso de la Ciudadela'. El 'fogão' ganó sus últimos tres partidos: 3-1 vs. Universitario, 2-1 vs. LDU y 0-1 vs. 'La U'. Así las cosas, los dirigidos por Artur Jorge llegarán motivados a 'La Arenosa'.

A Junior le bastará con un empate para ganar el grupo y figurar en el Bombo 1 del sorteo. Reyes y compañía también saben que un triunfo en 'casa' (sería el primero en lo que va corrido del certamen) significaría otros 330.000 dólares.

Arturo Reyes plantearía este '11' para recibir a Botafogo

Arquero: Santiago Mele.

Santiago Mele. Defensas: Walmer Pacheco, Jermein Peña, Emanuel Olivera y Gabriel Fuentes.

Walmer Pacheco, Jermein Peña, Emanuel Olivera y Gabriel Fuentes. Volantes: Didier Moreno, Víctor Cantillo y Yimmi Chará.

Didier Moreno, Víctor Cantillo y Yimmi Chará. Atacantes: José Enamorado, Déiber Caicedo y Carlos Bacca.

Botafogo y su posible formación para enfrentar a Junior

Arquero: John Víctor.

John Víctor. Defensas: Hugo, Bastos, Lucas Halter y Damián Suárez.

Hugo, Bastos, Lucas Halter y Damián Suárez. Volantes: Marlon Freitas, Danilo Barbosa y Cuiabano.

Marlon Freitas, Danilo Barbosa y Cuiabano. Atacantes: Tché Tché, Luiz Henrique y Júnior Santos.

Hora y dónde ver Junior de Barranquilla vs. Botafogo

Fecha: martes 28 de mayo.

martes 28 de mayo. Hora: 5:00 p. m. (Colombia).

5:00 p. m. (Colombia). Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Metropolitano Roberto Meléndez. Transmisión: ESPN y Star +.

Junior de Barranquilla vs. Botafogo: conozca al cuerpo arbitral