Luis Díaz prendió la fiesta de los hinchas del Liverpool en París

Luis Díaz se ha ganado el corazón de los hinchas del Liverpool con sus grandes actuaciones, goles y asistencias, además de lograr con los ‘Reds’ dos títulos en Inglaterra. Por esa razón, la afición previo al encuentro de este sábado contra el Real Madrid en la final de la Champions League, prendió la fiesta con la canción dedicada al colombiano.

En un video publicado en las redes sociales, los hinchas en París, ciudad de la final, cantan la canción en homenaje al colombiano.

“Fichó por el Liverpool procedente del FC Porto

Y cuando anota baila con Diogo

Juega con Salah, Mané y Firmino

Ay Luis Díaz nos manda jodidamente locos

Ay Luis Diaz

¡Ay, Luis Díaz!”

En las imágenes se pueden observar aficionados de todas las edades entonando la canción del colombiano y además en el video captado por el periodista Pipe Sierra.

👀 “He signed for Liverpool from FC Porto

And when he scores he dances with Diogo

He plays with Salah, Mané and Firmino

Oh Luis Díaz sends us fucking loco

Oh Luis Díaz

Oh Luis Díaz!"