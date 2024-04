¿Llegará a la Copa América? Alerta en Selección Colombia por gravedad lesión de Luis Sinisterra

Mientras la temporada ha sido muy favorable para los jugadores colombianos que juegan en el fútbol de Inglaterra, hay uno cuya actualidad no es alegre y que ha tenido que sortear muchas dificultades.

Se trata de Luis Sinisterra, quien llegó a inicio de campaña a Bournemouth procedente del Leeds y con la esperanza de despuntar su enorme potencial en la Premier League tras un primer año en el que no tuvo mucha continuidad a raíz de continuas lesiones.

Pues esos problemas no lo han dejado tranquilo en su experiencia ahora con los 'cherrys'. De hecho, a inicio de temporada se demoró su debut mientras superaba una pequeña molestia y luego empezó a mostrar toda su calidad creciendo en cada partido, pero en este segundo semestre, cuando su equipo más lo necesitaba, han vuelto los fantasmas de las lesiones.

Sinisterra tuvo que ser baja en los amistosos de marzo de la Selección Colombia por una lesión muscular que lo dejó fuera de las canchas hasta el fin de semana pasado, cuando, después de un mes, reapareció y como titular en el partido contra Manchester United, pero la dicha duró tan solo 39 minutos.

El nacido en Santander de Quilichao se tiró al suelo aquejando un fuerte dolor y tuvo ser sustituido. Algunos hinchas del Bournemouth eran optimistas con que no se tratara de nada grave y pudieran tener al colombiano para el cierre de la Premier League, pero el pronóstico no es alentador y al parecer no será así.

Luis Sinisterra se perdería el resto de la temporada por lesión

Este viernes en rueda de prensa, el entrenador Andoni Iraola se refirió a la actualidad de Luis Sinisterra y no dio un parte alentador. Aseguró que aunque no se trata de una lesión de mucha gravedad, los tiempos no le alcanzarían para estar antes del final de temporada, pero sí confía que pueda estar listo para la Copa América.

“Va a ser difícil que vuelva a jugar en esta temporada con nosotros. Es una desgarro y el tiempo normal es de tres o cuatro semanas de recuperación. Estará listo para Selección Colombia si lo consideran”, dijo el DT español previo al partido del domingo con Aston Villa.

¿Le alcanzará a Sinisterra para estar en la Copa América?

A pesar del optimismo de Iraola con Sinisterra para la Copa, sin disputar minutos de juego desde mediados de marzo es poco probable que entre en la lista definitiva de Néstor Lorenzo y más con la competencia que hay para el puesto con otros jugadores como Yaser Asprilla y Jorge Carrascal.