¡Sin compasión! Mariana Pajón también atacó a Mindeporte por los recursos para ciclo olímpico

La salida de María Isabel Urrutia, del Ministerio del Deporte, sigue generando todo tipo de comentarios y críticas entre los deportistas, los cuales han mostrado su preocupación por el dinero de la preparación del ciclo olímpico, y el cual todavía no se les ha entregado a los atletas, dejando pasar días de preparación para lo que se será la competencia.

Una de las decisiones que tomó María Isabel Urrutia al frente de la cartera fue no entregar el dinero de los atletas a la preparación del ciclo olímpico al Comité Olímpico Colombiano, sino entregarlo directamente a las federaciones, generando todo tipo de retrasos en las consignaciones para las entidades.

Una de las deportistas que se quejó sobre lo sucedido en los últimos meses es Mariana Pajón, triple medallista olímpica en BMX, quien en conversaciones con Caracol Radio afirmó que ella ya comenzó su preparación para lo que será París 2024, pero todo ha salido de su bolsillo, ya que la plata del Ministerio del Deporte todavía no ha llegado.

“Yo ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo. He viajado porque no puedo esperar a ver qué pasa en el país y en el Ministerio porque nos quedamos sin cupos. Creo que muchos deportistas lo están haciendo. He cogido recursos propios para viajar por el mundo, he estado en Europa, en Estados Unidos y todo con mi bolsillo”, aseguró la deportista colombiana.

Además, la antioqueña mostró su preocupación por el retraso de los dineros y sobre todo por el tiempo perdido de los deportistas, afirmando que hay varios atletas que siguen esperando este dinero para poder iniciar su preparación para París.

“Ya nos atrasamos tres meses y no sé cuánto se vaya a demorar el empalme con la nueva ministra. Espero que no se demore tanto porque yo lo puedo hacer, porque he sido responsable con los recursos que he ganado en mi carrera deportiva, pero no quiero imaginarme lo que está pasando con otros deportistas”, finalizó la pedalista de BMX.

Respuesta de la nueva ministra del Deporte

En conversaciones con el diario El Tiempo, Astrid Rodríguez, nueva ministra del Deporte, afirmó que se va a poner al frente del tema para que los deportistas tengan todas las condiciones para seguir la preparación a las justas de París 2024.

“Tenemos que resolver rápidamente, garantizarles las condiciones a los deportistas, en una coyuntura que nos apremia. Tomar hoy una posición sobre eso sería una irresponsabilidad y causaría intranquilidad, cuando no lo he analizado con calma con mi equipo asesor, con el que hoy mismo ya estamos tratando de resolver situaciones a ese respecto”, aseguró la ministra.