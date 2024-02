Miguel Ángel Borja disfruta su triplete: "Los cinco goles contra Vélez son parte de la historia"

Después de que se dieran múltiples rumores de su salida, Miguel Ángel Borja se ha convertido en la figura de River Plate. 'El Colibrí' lleva cinco goles en tres partidos; y en el más reciente, contra Vélez Sarsfield, se reportó con un gran triplete, el cual fue recompensado con una ensordecedora ovación del Más Monumental.

Borja volvió a tener protagonismo en 'la banda' gracias a la salida del venezolano Salomón Rondón. Recordemos que el año pasado no recibió tantas oportunidades por parte de Martín Demichelis, de hecho, no vio acción en la serie de octavos de final, de Copa Libertadores, contra Internacional. Aun así, el delantero oriundo de Tierralta se reportó con 13 festejos y dos asistencias.

Pues bien, Borja ha respondido con creces a la confianza que le ha ido depositando Demichelis. Anotó en el empate 1-1 contra Argentinos Juniors y también infló las redes en el triunfo 0-2 contra Barracas Central. A nivel de clubes, es su cuarto triplete. El anterior databa del 16 de mayo de 2018, cuando le anotó por triplicado al Junior de Barranquilla vistiendo la camiseta de Palmeiras.

"Agradecido con Dios, primeramente, por la victoria porque se aportó al equipo. Casi se lleva el balón el arbitro, me tocó ir por ella y decirle que era mía. El primer gol fue el que más me gustó. El defensa que me estaba marcando estaba concentrado, me seguía todos lados y en una oportunidad, me le pude zafar y pude marcar el gol", empezó diciendo el delantero cordobés, de 31 años.

Miguel Ángel Borja recordó sus anteriores tripletes

"Sí, ya había hecho tripletes con la Selección Colombia Sub-20, con Palmeiras también, con Atlético Nacional recuerdo uno en Copa Sudamericana y son momentos especiales, porque no siempre se marca de a tres y agradecido con Dios y los compañeros que esta vez estuvieron concentrados y nos vamos contentos a casa", dijo el '9' de River Plate.

Miguel Ángel Borja calificó la actuación contra Vélez

"No sé si esta sea la mejor actuación de River de Demichelis. Creo que con Fluminense jugamos muy bien. Hay muchas oportunidades en donde no marcamos cinco goles, pero jugamos muy bien, jugamos como el mundo River lo exige. Creo que estos cinco goles son parte de la historia", concluyó.

Puede leer: Luis Díaz no pudo evitar la derrota del Liverpool frente a Arsenal y arde la Premier League