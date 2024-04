Liverpool de Luis Díaz tendría en planes a un DT que tuvo problemas con James

El Liverpool de Luis Díaz vive uno de los momentos más complicados a lo largo de la temporada 2023/24 pues en la última semana sufrió derrotas en la Europa League y la Premier League que lo dejan muy mal parado para ir en búsqueda de ambos títulos en los juegos finales.

El Liverpool concedió en su cancha la tercera derrota de la temporada en liga, la primera desde octubre de 2022 en casa en la Premier.

"Cuando sólo quedan seis partidos por disputarse, no es la posición ideal. Seguiremos luchando, empujando hasta el final y veremos hasta dónde llegamos", comentó el defensor Andy Robertson.

"Al equipo le faltó convicción sobre el terreno de juego", resumió Klopp.

Cambio de técnico en Liverpool

Luego de que hace algunos meses el alemán Jürgen Klopp señalara que esta sería la última temporada dirigiendo a Liverpool, desde Inglaterra han empezado a sonar diferentes nombres de recambio de técnico y en las últimas horas tomó fuerza el del croata Niko Kovac.

Pese a su reciente destitución como entrenador del Wolfsburgo en marzo del presente año, Kovac estaría en la lista de opciones consideradas por los directivos del Liverpool para suceder en el banquillo a Jürgen Klopp.

“El extécnico del Bayern de Múnich surge como un nombre sorpresa que está siendo considerado por el Liverpool mientras busca reemplazar a Jürgen Klopp... con sus agentes sondeando a los clubes de la Premier League antes del verano”, escribieron desde el medio inglés Daily Mail.

Niko Kovac dirigió a James en Bayern Múnich

A pesar de no tener tanto mercado en grandes clubes del mundo, Kovac llegó a dirigir el Bayern Múnich y coincidió con el colombiano James Rodríguez en el plantel. En su paso por el cuadro bávaro, James disputó 28 partidos, en los cuales anotó 7 goles y dio 6 asistencias siendo comandado por Kovac.

El cucuteño no hacía parte del equipo titular frecuentemente con Kovac e incluso se llegó a mencionar en Alemania que tenía problemas con el entrenador, por lo que James señaló en ese entonces que no existía nada personal con el DT más allá de que no jugaba casi.

Finalmente, en una semana, el Liverpool ha enterrado muchas de sus opciones en Premier League, con el empate en casa del Manchester United (2-2) y la derrota contra el Palace, la primera en campeonato desde la sufrida contra el Arsenal en enero. Los 'Reds' no perdían un partido de Premier League en Anfield desde octubre de 2022 contra el Leeds, una racha de 28 partidos (22 victorias y 6 empates) que llega así a su final.

Además, este golpe llega tres días después del naufragio en la ida de los cuartos de final de la Europa League contra el Atalanta (3-0) en Anfield.