Periodista afirmó que Junior "no es grande" y que tiene "mentalidad de provincia"

El comienzo del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2023-I no es el esperado, luego de sumar dos empates y una derrota en sus primeras tres salidas. Además, con la presencia de su fichaje estelar Juan Fernando Quintero en dos de esos partidos, el conjunto dirigido por Arturo Reyes no muestra la calidad que se le espera por la inversión hecha y las críticas no se han hecho esperar.

El periodista ‘Pacho’ Vélez en declaraciones a ESPN no dudó en ser duro con el Junior por su presente y afirmar que la actualidad del equipo no va acorde a la inversión que se hizo para esta temporada respecto a la nómina.

Con la llegada de ‘Juanfer’, los abonados en el Junior de Barranquilla subieron a 30.000 y es que además del mediocampista, la presencia de Carlos Bacca y el regreso de Vladimir Hernández generó ilusión en la hinchada.

Sin embargo, el rendimiento no es el esperado dando solo suma dos de los nueve puntos posibles y por esa razón, el periodista en ESPN fue severo con el cuadro ‘Tiburón’.

Junior es un equipo con mentalidad de provincia, no ha sabido dar el salto de calidad y convertirse en un equipo grande

“Junior no tiene grandeza”

Además, en otras declaraciones, el periodista colombiano afirmó que la dirigencia del club no tiene un plan, sino que “toman las decisiones como en un pueblo”.

“En Junior se toman decisiones como en un pueblo, no tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Se dejan llevar por los sentimientos, no saben estructurar un plan”

El próximo encuentro del Junior de Barranquilla será este jueves contra el Unión Magdalena por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023-I y donde el equipo de Arturo Reyes buscará sumar su primera victoria en la competición.