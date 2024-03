¡Grande! Santiago Buitrago, el quinto 'escarabajo' que logra ganar una etapa en la París-Niza

Este miércoles 6 de marzo, Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) conquistó la cuarta etapa de la París-Niza 2024 y dejó el nombre de Colombia en lo más alto. El pedalista bogotano, de 24 años, consiguió su quinta victoria WorldTour y se convirtió en el quinto 'escarabajo' que logra un triunfo parcial en esta emblemática carrera francesa.

Buitrago dominó el Mont Brouilly, llegó en solitario y 'escaló' hasta el segundo puesto en la clasificación general. El ciclista capitalino navegó con destreza el complejo recorrido, se le anticipó a Primož Roglič y fue superior a Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quien le arrebató el liderato a Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

El pedalista 'cafetero' estableció un tiempo de 4:25:52 en los 183 kilómetros de trayecto, el cual tuvo como punto de partida Chalon-sur-Saône. El dos veces ganador de etapa en el Giro de Italia sumó un triunfo histórico a su palmarés. Desde que se creó la 'Carrera hacia el Sol', en 1933, solo cuatro colombianos habían podido reclamar fracciones.

En 1999, Santiago Botero se convirtió en el primer corredor nacional en ganar una etapa en la París-Niza. El entonces ciclista del Kelme-Costa Blanca se quedó con la cuarta jornada, la cual constó de 187 kilómetros entre Cusset y Firminy. Estableció un tiempo de 4:43:58 y venció a Michael Boogerd, quien terminó reclamando el título. El paisa fue tercero en la general y le dio el primer podio a Colombia en esta prueba.

Pasaron 15 años para que otro 'cafetero' levantara los brazos en esta prueba. En 2014, Carlos Betancur maravilló al ciclismo mundial con sus dos victorias de etapa en la París-Niza. Tras su memorable triunfo en Fayence, el antioqueño, quien corría para el AG2R La Mondiale, le arrebató el liderato al Geraint Thomas. Nunca lo soltó y se convirtió en el primer latino en ganar esta carrera.

En 2019, Daniel Felipe Martínez conquistó el mítico Col de Turini. El pedalista nacido en Soacha estableció un tiempo de 4:55:49, con el cual venció a Miguel Ángel López y Nicolas Edet. Egan Bernal reclamó el liderato en esa etapa (7) y terminó coronándose campeón.

Nairo Quintana había sido el último colombiano en ganar en la París-Niza. En 2020, 'Nairoman' levantó los brazos en la séptima etapa, la cual constó de 166.5 kilómetros entre Niza y Valdeblore La Colmiane.

