El ‘Pibe’ defendió a capa y espada a James y Falcao

La Selección Colombia se prepara para enfrentar dos juegos amistosos de alto nivel en el continente asiático con el objetivo de mantenerse activa para el inicio de las eliminatorias sudamericanas y frente a ello, un ídolo histórico del combinado tricolor como lo es ‘El Pibe’ Valderrama dejó saber lo que piensa actualmente del equipo del país.

Después del rotundo fracaso de quedarse por fuera del Mundial de Catar 2022 con Reinaldo Rueda al frente del equipo, Colombia quiere volver a la máxima cita mundialista y con el argentino Néstor Lorenzo pretenderá quedarse con un cupo en el continente sudamericano.

Lorenzo ha dirigido pocos partidos a la Selección, sin embargo, el argentino se mantiene invicto y todavía no conoce la derrota, por lo que el ‘Pibe’ señaló que el entrenador arrancó de manera correcta su camino.

"Lo de Néstor, ahí está, ya conoce el país, los jugadores, estuvo con Pékerman. Conoce a los jugadores y tiene a Amaranto (Perea) que fue jugador de la Selección. Va poco a poco. Lo que quiero es apoyar a la Selección hasta el final porque tenemos que volver al Mundial. Arrancó bien, va invicto", dijo en entrevista con ESPN.

Uno de los puntos más controversiales en la presente convocatoria de Colombia fue el llamado de jugadores como Falcao García y James Rodríguez, dos ídolos de la última generación, pero que ya suman una edad que para muchos no es la indicada para prepararse de cara a un Mundial.

Principalmente ‘El Tigre’ Falcao tiene 37 años y no cuenta con un buen rendimiento en Europa. Su llamado se hace polémico para muchos, pero para el histórico capitán Valderrama no. "A Falcao, James y Cuadrado no los toquen. Los ídolos no se tocan”, aseguró el ‘Pibe’.

Renovación en la Selección Colombia

Finalmente, respecto a la renovación en la selección, el ‘10’ señaló que tiene que ser de a poco y sin olvidar que en fútbol también se necesita de la experiencia de los jugadores: "Hay combinación. Cuando hay jugador de experiencia, con calidad, vienen los otros. Los técnicos saben hacer una combinación, los veteranos están jugando todavía... Esta renovación tiene que suceder, los pelados ayudan y los veteranos ayudan, es la manera de conseguir algo", analizó el Pibe.