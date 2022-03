Rafael Nadal pierde su primer partido en 2022 en la final de Indian Wells

Azotado por problemas físicos, el tenista español Rafael Nadal sufrió este domingo una inesperada derrota en la final del Masters 1000 de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz y dio por concluida su racha de 20 victorias en este inicio de temporada.

Nadal, que tuvo que ser atendido varias veces por un problema en el pectoral, perdió por 6-3 y 7-6 (7/5) ante Fritz, debutante en una final de Masters 1000.

Invicto en sus últimas 11 finales de ATP, Nadal sucumbió en un dramático duelo marcado por el viento y sus limitaciones físicas y las del propio Fritz, con molestias en un tobillo.

Nadal perseguía su cuarto trofeo de este arranque de temporada, el mejor de su carrera a los 35 años, menos de 24 horas después de una batalla de tres horas contra el joven Carlos Alcaraz, en la que sufrió el problema muscular.

"Di lo mejor de mí en estas últimas dos semanas pero esta vez no pudo ser. Hoy no fue posible pero luché hasta el final. Estoy contento por eso y por un emocionante inicio de temporada para mí", declaró en el podio Nadal.

En el 'tie break' del segundo set, el español se quedó a dos puntos de forzar un tercer set pero Fritz resistió hasta convertirse en el primer estadounidense en triunfar en el desierto californiano desde Andre Agassi en 1988.

