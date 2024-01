Junior de Barranquilla podría perder a uno de sus fichajes estrella: conflicto entre clubes

Una nueva novela se avecina en el fútbol colombiano en los próximos días. En esta oportunidad los protagonistas son Junior de Barranquilla y uno de sus fichajes estrella para el 2024, pues todo parece indicar que el cuadro tiburón no podría contar con él durante este torneo, teniendo en cuenta que se presentó un conflicto con su anterior club.

Durante las últimas horas, las directivas del Junior de Barranquilla conocieron que Rafael Pérez todavía tendría un vínculo con San Lorenzo (Argentina), pues las directivas del cuadro argentino afirmaron que cumplieron con los plazos establecidos para pagar la deuda con el jugador y por tal motivo no es considerado como jugador libre.

Junior de Barranquilla perdería a Rafa Pérez

Ante la situación que se dio a conocer desde Argentina, Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, habló del fichaje de Rafael Pérez, dejando claro que la junta directiva del club estaba convencida de que el defensa era jugador libre, razón por la que accedieron a contratar sus servicios para el 2024.

En conversaciones con varios medios de comunicación, Fuad Char afirmó que tendrá reunión con los abogados para analizar la situación de Rafa Pérez, abriendo la posibilidad de que no puedan contar con él en el primer semestre, puesto que al parecer San Lorenzo estaría pidiendo un dinero para liberal al jugador.

“Estamos revisando con los abogados, la situación de Rafa Pérez Pere está muy complicado ese tema. En estos momentos no tenemos cabeza para otra cosa. Si no se puede ahora con Rafa Pérez, toca, pero rápido salir a buscar un jugador de esas características (…) Tal parece que finalmente el equipo argentino (San Lorenzo) había realizado unos pagos. Vamos a analizar esa situación bien con los abogados para tratar de resolverlo lo más pronto. Nosotros estábamos convencidos de que todo estaba solucionado”, aseguró el máximo accionista del Junior.

Vale mencionar que hasta el momento Rafael Pérez no podrá disputar compromisos con el Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta que San Lorenzo no ha enviado los papeles del jugador al cuadro barranquillero y no podrá ser inscrito por el rojiblanco.

Junior de Barranquilla buscaría un nuevo central

Ante lo acontecido con Rafael Pérez, las directivas del Junior de Barranquilla estarían mirando alternativas para reemplazar al defensa central, teniendo en cuenta que es una de las posiciones donde el equipo tiburón tuvo falencias en el torneo anterior.

Hasta el momento no se han mencionado jugadores que estarían cerca del radar el Junior de Barranquilla.