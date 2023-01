Real Madrid salió en defensa de Zidane y apuntó contra presidente de la Federación francesa

El Real Madrid lamentó "la falta de respeto" del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, hacia Zinedine Zidane, el cual se disculpó este lunes por unas "torpes declaraciones que han creado un malentendido".

"El Real Madrid lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas" por Le Graët "sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial", afirmó el Real Madrid en un comunicado oficial este lunes.

"Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata", añadió el club merengue.

El Real Madrid recuerda que Zidane "campeón del mundo y campeón de Europa defendiendo la camiseta de su país, entre otros muchos títulos, representa los valores del deporte".

Le Graët había afirmado el domingo en declaraciones a la radio RMC que a Zidane "ni le hubiera respondido al teléfono", un día después de renovar a Deschamps hasta 2026 como seleccionador francés.

Lea también: La defensa de Mbappé a Zidane tras ataque del presidente de la Federación francesa

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar a Deschamps, lo había llamado en los últimos días, Le Graët se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo.

"Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier'?", señaló Le Graët.

Le Graet añadió que Zidane "puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps".

Real Madrid le recordó a Karim Benzema

El presidente de la Federación Francesa reconoció este lunes haber hecho "unas torpes declaraciones que han creado un malentendido".

"Quiero presentar mis disculpas por esta palabras que no reflejan mi forma de pensar y mi consideración hacia el jugador que era y el entrenador en que se ha convertido" Zidane, afirmó en una declaración a AFP.

Para el Real Madrid, las declaraciones de Le Graët "son impropias de alguien que ostenta esa representación"

El equipo blanco cree que las declaraciones de Le Graët "se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos".

Sobre Benzema, obligado a abandonar la concentración de la selección francesa en la víspera del inicio del Mundial por una lesión que no le impidió volver a entrenarse con el Real Madrid pocos días después, algo que llevó al entorno del jugador a criticar la manera de gestionar la situación, Le Graët también fue duro en su entrevista con RMC.

"¿Lo que dice su entorno. Me importa un bledo. el 'staff' hizo lo que tenía que hacer (...) Me pregunto si (Olivier) Giroud hubiera jugado (con la presencia de Benzema) y que quizá no habríamos marcado tantos goles".