Recogebolas boliviano reveló el 'picante' cruce que tuvo con miembros de Colombia durante el partido

El pasado jueves 10 de octubre, la selección de Bolivia dio un golpe letal sobre la mesa al quitarle el invicto a Colombia tras vencerla por la mínima diferencia en el estadio de El Alto.

El partido se definió gracias a un gol de Miguel Terceros, quien luego de recibir un balón de saque de banda, aprovechó para sacarse a dos rivales y definir al ángulo de la mano derecha de Camilo Vargas, quien no pudo hacer nada.

En el gol boliviano, se destacó la presencia de un héroe, quien fue el encargado de agilizar para ceder el esférico a un jugador y así coger mal parada a la defensa colombiana.

Recogebolas narró momentos de tensión con banquillo de Colombia

Se trata de Juan Carlos Rodríguez, recogebolas quien habló con el medio boliviano Visión 360 y explicó el paso a paso de la jugada del gol de la escuadra local.

“Un jugador de Colombia paso la pelota a la banda, a Borja, quien no pudo agarrar el balón, inmediatamente agarré el esférico y el primero que me la pidió fue Medina, pero Robson Matheus me gritó para que se la pasara, se la di rápido y ya no pude ver el gol”, dijo de entrada.

No obstante, el recogebolas boliviano narró que por esa acción tuvo un picante cruce con un miembro del banquillo de Colombia, quien le reclamó por la rapidez en la que pasó el esférico.

“Estaban furiosos, vino el cuarto árbitro y me dijo que me iba a expulsar. Me tuve que ir más a la esquina los últimos minutos para que no me saquen de la cancha. Yo solo cumplí con mi trabajo, nos dieron la instrucción de agilizar el juego, que tenemos que ser vivos porque somos parte del juego”, contó.

Rodríguez a su vez, afirmó que esta acción no solo la hizo con Bolivia, pues cuando Colombia tuvo la oportunidad de sorprender, también pasó el balón rápidamente.

“James Rodríguez me pidió que se la pase, ellos estaban apurados, pero felizmente no pudieron meter el empate”, sentenció.

Lo que sí es cierto, es que la acción de este recogebolas le valió al elenco boliviano para quedarse con su tercera victoria al hilo en las eliminatorias y de paso quitarle el invicto de ocho juegos a Colombia.

Actualmente, Bolivia se encuentra en la pelea por un cupo al Mundial del 2026, algo que no logra desde 1994.

Así está la tabla de posiciones

A falta de un juego por disputarse, entre Perú y Uruguay, la jornada nueve dejó la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Argentina - 19 puntos Colombia -16 puntos Uruguay - 15 puntos Brasil - 13 puntos Ecuador - 12 puntos Bolivia - 12 puntos Venezuela - 11 puntos Paraguay - 10 puntos Chile - 5 puntos Perú - 3 puntos

*Cabe anotar que clasifican de manera directa los seis primeros y a repechaje va el séptimo.