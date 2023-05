Reinaldo Rueda defendió a James: “Parece que él les pagara. Es un profesional y se comporta muy bien”

Dos figuras fueron algunas de las más discutidas cuando Colombia no clasificó al Mundial de Catar 2022: Reinaldo Rueda y James Rodríguez. El técnico tomó las riendas del equipo a mediados de las eliminatorias, y una de sus decisiones más controversiales fue no contar con James para sus primeros partidos a cargo, al igual que para la Copa América 2021.

“Fue muy duro para nosotros dejarlo por fuera de la Copa América, pero se lo hice entender y recapacitó, quiso aportar. Se reintegró con toda humildad, con todo respeto, con toda obediencia”, dijo Rueda en la entrevista.

En unas declaraciones en una entrevista con el medio ESPN, Rueda explicó la situación con James, particularmente en este periodo, cuando lo dejó por fuera de sus convocatorias.

“Lo de James es entendible. Es un joven que quería jugar la Copa América y naturalmente reaccionó como lo hizo. Se lo dije a él: te va a costar lágrimas, pero es por tu bien porque quiero a un James para cinco años más, no para cinco partidos. Era cuidar a James y a la Selección”, sostuvo el técnico.

Señaló además que James ha sido uno de los jugadores más criticados, particularmente por supuestas conductas que tuvo, cosa que Rueda desmintió.

“James es un profesional con mucha madurez y respeto por el grupo y las decisiones que se toman. Cuando retornó, James fue tratado como un jugador normal, como cualquier otro. No entiendo qué se le está cobrando a él”, indicó.

¿A Rueda se le rompió el camerino?

El nombramiento de Reinaldo Rueda como técnico de Colombia se dio a raíz de la salida de Carlos Queiroz del puesto, tras una doble fecha de Eliminatorias, donde perdió 3-0 contra Uruguay, y el recordado 6-1 contra Ecuador. En ese entonces, se habló de que había peleas internas en la Selección, con rumores incluso de que jugadores se habían ido a los golpes en el camerino.

Rueda llegó para intentar calmar las aguas, pero su mandato no estuvo exento de polémicas, pues se habló también de que tenía mala relación con algunos jugadores, principalmente referentes como Falacao García y el propio James.

“Cuando no se logran los resultados, todas las versiones tienen validez”, fue la respuesta de Reinaldo sobre rumores de problemas en el vestuario.

Finalmente, puntualizó diciendo que sostiene una buena relación con James Rodríguez, a pesar de los rumores que circulan.

“Parece que les pagara James porque todos los días hablan de él, porque le hacen una propaganda. Él se comporta superbién, sin ningún problema o yo soy ciego que no veo lo que ustedes ven”. Así como yo decidí que James no iba a la Copa América, así mismo fui yo quien decidió que lo convocaba otra vez, eso no tiene ningún misterio. Son decisiones que yo asumo”, sostuvo Reinaldo Rueda.