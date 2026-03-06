Fiesta en Bogotá: la Selección se despidió con triunfo

Más que un partido, fue la emotiva despedida del equipo rumbo al Mundial 2026, combinando fútbol, música de talla internacional y el fervor inagotable de más de 33.000 hinchas en la capital.

El triunfal regreso de la Selección Colombia a Bogotá

El Estadio Nemesio Camacho El Campín volvió a demostrar por qué es el corazón deportivo y cultural del país. Con sus tribunas teñidas de amarillo, azul y rojo, Bogotá vivió una noche inolvidable que marcó el esperado regreso de la Selección Colombia de mayores tras casi ocho años de ausencia.

El contundente triunfo 3 - 1 frente a la escuadra de Costa Rica no solo sumó alegrías en lo estrictamente deportivo, sino que se transformó en el escenario perfecto para despedir al equipo nacional antes de empacar maletas para el Mundial 2026. La capital del país demostró estar a la altura de las grandes citas internacionales, convirtiendo un encuentro amistoso en una verdadera celebración ciudadana.

Cortesía: Sencia

Conciertos y fútbol: Morat, Camilo y Carlos Vives en El Campín

Uno de los factores que hizo de esta jornada un evento sin precedentes fue la perfecta fusión entre el deporte y el entretenimiento. Antes del pitazo inicial, los más de 33.000 asistentes fueron testigos de un despliegue artístico de primer nivel.

Las presentaciones en vivo de Morat, Camilo y Carlos Vives elevaron la temperatura en las gradas. Esta integración de espectáculos fue posible gracias al trabajo de Sencia en la adecuación del escenario, garantizando que el césped y la infraestructura soportaran el peso de una producción musical masiva sin afectar la calidad del terreno de juego para el partido de la Selección Colombia.

Cortesía: Sencia

Logística de primer nivel: el reto de Sencia y el Distrito

Organizar la despedida rumbo al Mundial 2026 requirió una sincronización milimétrica. Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, resumió el éxito de la jornada:

Bogotá volvió a recibir a la Selección Colombia con un estadio lleno, una afición ejemplar y una operación que respondió a las exigencias. El Nemesio está preparado para seguir acogiendo espectáculos de primer nivel.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los hinchas, se implementó un despliegue operativo masivo que incluyó:

De 700 a 800 personas dedicadas exclusivamente a la logística de ingreso y acomodación.

250 efectivos de seguridad privada actuando como primer anillo de apoyo.

Articulación total entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Policía Nacional y las entidades distritales.

Mantenimiento previo del césped, entregando una cancha en condiciones óptimas para el fútbol de alta competencia tras los shows musicales.

Impacto económico: lo que dejó el partido de Colombia en la capital

Más allá de los goles y los aplausos, el partido de la Selección Colombia en Bogotá funcionó como un potente motor económico. La llegada masiva de aficionados nacionales e internacionales dinamizó sectores clave como el comercio, el transporte público y privado, la hotelería y la gastronomía en los alrededores de Teusaquillo y el resto de la ciudad.

El balance definitivo es inmejorable. La capital no solo demostró su amor incondicional por la 'Tricolor', sino que reafirmó su posición como el epicentro indiscutible de los grandes acontecimientos en Colombia. Con una infraestructura a la altura, operativos de estándares internacionales y una afición que nunca falla, Bogotá le deseó un buen viaje a su Selección, con la ilusión intacta de hacer historia en el Mundial 2026.