Otra pérdida más para Barranquilla: le retiran sede de la Serie Intercontinental de Béisbol

En Barranquilla no cesa aún el escándalo por la cancelación de los Juegos Panamericanos de 2027 de parte de Organización Deportiva Panamericana, mejor conocida como Panam Sports. Mientras el país entero está a la espera de una respuesta definitiva tras la asamblea de la junta directiva que se celebrará en febrero, otra mala noticia cayó para el deporte en la 'arenosa'.

En la ciudad había mucha expectativa por la realización de la Serie Intercontinental de Béisbol, que iba a contar con la presencia de peloteros de renombre mundial como Aroldis Chapman (Texas Rangers) o Jorge Soler (Miami Marlins), y que iba a disputarse entre el 26 de enero y el 1 de febrero en el estadio Edgar Rentería.

Serie Intercontinental de Béisbol no se realizará en Barranquilla

Desafortunadamente, el Team Rentería USA, organizador y promotor del evento, anunció la cancelación por falta de aval de parte del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano. En el torneo estaban invitados los equipos de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Curazao y el de la Fepcube, que representa a los cubanos residentes en Estados Unidos, otro motivo de discordia.

Vea acá: Procuraduría abrió investigación a Mindeporte por escándalo de Juegos Panamericanos

"Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes", detalló el Team Rentería USA en un comunicado oficial.

"El Team Rentería USA, como organizador del torneo, trabajará de la mano con las ligas afiliadas para la realización de la Serie en otro país. Las personas que adquirieron sus entradas se les hará la devolución del 100 por ciento del valor. La misión del Team Rentería USA es organizar, promover y comercializar eventos que contribuyan con el crecimiento del béisbol", concluyó.

Ministerio del Deporte respondió

El Ministerio del Deporte respondió al comunicado informando que la Serie Intercontinental de Béisbol es un evento privado y no hace parte del calendario de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), por lo que el Gobierno Nacional no está en la obligación de otorgar recursos dado a que no hay vínculo alguno con la Federación Colombiana de Béisbol.