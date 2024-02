Hay nuevo líder: así quedó la clasificación general del Tour Colombia tras la etapa 2

Las acciones del Tour Colombia 2024 tuvieron continuidad este miércoles con el desarrollo de la etapa 2, una fracción que tuvo bastante movimiento con la llegada de la montaña.

Al final, el gran ganador del día fue Harold Tejada, hombre del Astana quien se llevó la victoria con una impresionante ataque en la llegada a Santa Rosa de Viterbo.

El corredor colombiano se llevó 14 puntos en la montaña, mientras que Piccolo se llevó 12.

Lo que dejó la etapa 2 del Tour Colombia

Desde el inicio de la fracción, la cual contaba con un total de 168 kilómetros de recorrido, varios ciclistas buscaron el protagonismo al liderar la fuga que por momentos sacó más de un un minuto con respecto al pelotón donde figuraban el líder Fernand Gaviria.

Por momentos, la fuga llegó a conformarse por 17 corredores, entre los que se destacaba Harold Tejada y Oscar Sevilla, corredor que después se robó los focos gracias a sus ataques.

Precisamente, el ciclista de 47 años de edad logró sacar distancia con respecto a los demás y atacó sobre los últimos kilómetros. A su rueda llegó Robinson Chalapud, otro experimentado del ciclismo colombiano.

No obstante, la alegría no duró mucho para estos corredores, pues el grupo perseguidor logró cazarlos y encaminarse a meta para dejar un final de infarto.

Al final, el corredor del Astana Harold Tejada se llevó los honores con un feroz ataque sobre Andrea Piccolo del EF Easy Post.

El colombiano se quedó, además de la etapa, también con la camiseta del líder, sacando una diferencia de 22 segundos con respecto al lote.

"No me las creo, no estaba en los planes ir en la fuga. Nos atacaron temprano, hubo muchos cortes, me guarde todo el día, con mi experiencia supe atacar y ganamos la etapa", dijo el ganador de la jornada.

Así quedó la clasificación de la etapa 2

Harold Tejada - Astana Andrea Piccolo - EF Easy Post Óscar Sevilla - Team Medellín Rodrigo Contreras - Nu Team

Clasificación general tras la etapa 2