¡Imperdible! Golazo de taco de Mayra Ramírez en el juego del Chelsea contra el Crystal Palace

El fútbol femenino colombiano sigue dejando de que hablar en el exterior, teniendo en cuenta las grandes actuaciones que han tenido las jugadoras cafeteras en las diferentes ligas internacionales, haciendo que la bandera tricolor esté en lo más alto del deporte femenino y todo el mundo centre su mirada en este lado del continente.

En esta oportunidad, la encargada de poner la bandera de Colombia en lo más alto de Inglaterra fue Mayra Ramírez, quien logró anotar un golazo en una nueva jornada de la FA Women’s Cup contra el Crystal Palace, haciendo enloquecer a todos los aficionados del Chelsea, quienes disfrutaron de la gran anotación de la colombiana.

El gol de Mayra Ramírez llegó en el minuto 81 de la parte complementaria, luego de una gran asistencia de Ashley Lawrence, quien lanzó el balón trastero al centro del área para que la jugadora de la Selección Colombia solo tuviera que hacer un taco y poner la pelota en el fondo de la red, dándole así la victoria al Chelsea.

