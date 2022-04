Lo que debe tener en cuenta si tiene una idea de negocio para emprender

Muchos ciudadanos cuando tienen una idea de negocio se cuestionan si para iniciar el proyecto es necesario o no constituir legalmente la empresa o si es necesario trabajar en una marca personal.

En diálogo con Noticias RCN, María Isabel Romero de la Torre, directora del Grupo Derecho Corporativo en Gómez Pinzón Abogados, habló sobre algunos aspectos que se deben tener en cuenta para evaluar si realmente vale o no la pena constituir la sociedad cuando se va a iniciar un negocio.

“El momento preciso, es cuando ya, de alguna manera, la idea se ha aprobado y la idea está funcionando, o sea, ya conocemos el mercado”, señaló la directora.

¿Es suficiente una idea?

Según la abogada, una idea no es suficiente y según su experiencia, recomienda hacer un breve estudio sobre el mercado al que se quiere ingresar para evaluar si realmente dará resultados.

“No necesariamente algo de mercadeo, puede ser algo rústico, algo artesanal, pero que yo sepa que es un negocio que eventualmente va a funcionar, puede ser un negocio o un emprendimiento”, agregó.

Luego de esto, otro de los pasos a seguir cuando ya el emprendimiento esté generando ingresos, es indagar en qué tipo de empresa se va a constituir.

“Mi recomendación siempre, y no solo para emprendedores, sino para todo tipo de sociedad, es constituir una SAS, la SAS es el mejor tipo social, es un tipo muy versátil, sencillo y no me exige hacer nada por escritura pública. Casi que en una Cámara de Comercio lo ayudan en lo básico”, añadió María.

Cabe mencionar que otra de las ventajas que tienen las empresas SAS, es que se puede constituir con un accionista.

“Con la SAS no es necesario que lo haga con escritura pública, lo puedo hacer vía documento privado, entonces yo me ahorro esos trámites y esos costos de notaría. El objeto social no debe ser determinado, yo puedo decir que mi objeto social puede ser todo lo que esté ilícito, y sobre la marcha evaluar qué puede ser lo más conveniente de acuerdo como va avanzando mi emprendimiento”, señaló Romero.

La Marca Personal

Según la directora de Respira Digital Agencia, es más fácil que un usuario confíe en la recomendación de otra persona, a que se guie solamente en la imagen de una empresa. Por eso, la marca personal se traduce como la posibilidad de diferenciar un emprendimiento o producto en el mundo digital.

“Independientemente de nuestra profesión y de nuestra experiencia, estamos con una audiencia en el mismo alcance, entonces necesitamos diferenciarnos estableciendo una marca personal, para lograr nuestros objetivos tanto comerciales como personales”, afirmó.

Una marca personal respalda la corporativa e impulsa a que las personas confíen en la empresa, a través del respaldo profesional y de la experiencia de quien la representa.

“Hay que establecer una presencia digital coherente, algo que sea creíble, verificable, para aquellos que nos van a seguir, acompañado de acciones consistentes con lo que nosotros predicamos, es decir, debemos ser la misma persona en el mundo real, como en el mundo digital y allí tenemos la posibilidad de influir de una manera potente en cada persona”, agregó la experta en marca personal.

Tenga en cuenta que lo más importante es tener una estrategia que visibilice la estructura y el concepto del emprendimiento.

