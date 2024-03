¿Qué cambios trae el pago del impuesto predial este 2024? Conozca el paso a paso para ponerse al día

El impuesto predial en Colombia es un tributo que grava la propiedad de bienes inmuebles, como terrenos, viviendas, apartamentos, locales comerciales, entre otros. Este impuesto es administrado por las autoridades municipales y distritales. De esta forma, su recaudación se destina al financiamiento de servicios públicos locales, infraestructura, educación, salud, seguridad y otras necesidades municipales.

Impuesto predial: qué es, cómo se mide y fechas de pago

El monto del impuesto predial varía según el avalúo catastral del inmueble, su ubicación y otras características específicas. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles en Colombia están obligados a pagar este impuesto de manera anual.

De esta manera, en Colombia, el impuesto predial es una obligación anual que recae sobre la propiedad de un inmueble y se paga durante el primer semestre del año. Cabe la pena resaltar, que los contribuyentes tienen la opción de dividir el pago en cuotas.

Con respecto al pago del impuesto predial, la Administración Distrital ha fijado el 26 de abril de 2024 como el plazo final para aquellos contribuyentes que deseen beneficiarse con un descuento del 10%.

Es importante subrayar que los ciudadanos que no efectúen el pago antes de esta fecha perderán la oportunidad de obtener el descuento del 10%. No obstante, tendrán una extensión hasta el 14 de junio de 2024 para cumplir con su obligación tributaria, aunque en este caso, no disfrutarán del descuento.

El cumplimiento puntual de los impuestos prediales no solo ayuda a evitar posibles recargos, sino que también contribuye directamente al financiamiento de obras esenciales para el desarrollo de la ciudad.

Ante este pago, la Secretaría Distrital de Hacienda puso a disposición un sistema en línea que permite a los contribuyentes realizar su pago de manera sencilla.

Pasos para pagar el impuesto predial en la oficina virtual

Ingresar al sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá y luego ir al botón: Nueva oficina virtual.

Registrar sus datos, liquidar y pagar el impuesto. Para más detalle, ingresar a este enlace.

Si tiene dudas de otros temas, la Secretaría Distrital de Haciendo dispuso de este sitio web para ayudas, pagos y liquidación de otros impuestos.

También puede hacerlo de manera presencial en el SuperCADE CAD, Suba, 20 de Julio, Bosa, Manitas y Américas. Para gestionar personalmente solicitudes de impuestos de años anteriores, detalles sobre cobros coactivos y comunicaciones enviadas por la Secretaría de Hacienda, es necesario programar una cita a través del sitio web de la entidad utilizando la función "Agenda tu cita". Otros procedimientos se atenderán según la capacidad operativa y sin necesidad de programación previa.

Del mismo modo, la entidad activó la línea de WhatsApp 3002703002, disponible de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

