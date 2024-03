¿Cómo administrar el dinero de manera correcta? Esta es la regla de Bill Gates y Mark Zuckerberg

Cuando se trata de manejar su fortuna, los millonarios más destacados del mundo como Bill Gates, fundador de Microsoft, y Mark Zuckerberg, creador de Facebook, no dejan nada al azar. Más allá de sus brillantes ideas y su visión empresarial, estos titanes tecnológicos aplican una regla simple pero poderosa para cuidar su dinero y asegurar su éxito financiero a largo plazo.

La regla del 50/30/20 de Bill Gates y Mark Zuckerberg

Esta regla, popularizada por la experta en finanzas personales Elizabeth Warren y su hija Amelia Warren Tyagi en su libro "All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan", es una estrategia sencilla pero efectiva para administrar los ingresos de manera inteligente. Consiste en asignar el 50% de los ingresos a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% a ahorros y deudas.

Tanto Bill Gates como Mark Zuckerberg han expresado públicamente su compromiso con la gestión prudente de sus finanzas personales, y la regla del 50/30/20 es una herramienta que han utilizado para lograr este objetivo.

¿En qué consiste la regla del 50/30/20?

Necesidades básicas (50%): Incluso con sus vastas fortunas, estos empresarios reconocen la importancia de cubrir sus necesidades básicas antes que cualquier otra cosa. Esto incluye gastos como vivienda, alimentos, transporte y atención médica. Aunque sus necesidades pueden diferir de las de la persona promedio, la idea central es priorizar lo esencial para mantener una base sólida. Deseos (30%): Los millonarios también entienden la importancia de disfrutar de la vida y permitirse ciertos lujos. Este 30% se destina a gastos discrecionales como entretenimiento, viajes, restaurantes y compras de lujo. Aunque esta parte del presupuesto puede variar según las preferencias individuales, mantener un equilibrio entre la indulgencia y la responsabilidad financiera es fundamental. Ahorros y deudas (20%): Quizás el aspecto más crucial de la regla del 50/30/20 sea la asignación del 20% de los ingresos a ahorros y gestión de deudas. Este dinero se destina a la construcción de un fondo de emergencia, la inversión para el futuro y la reducción de deudas existentes, como préstamos estudiantiles o hipotecas.

La aplicación de la regla del 50/30/20 por parte de millonarios como Bill Gates y Mark Zuckerberg refleja su compromiso con la responsabilidad financiera y el manejo prudente de sus fortunas. Aunque sus ingresos y gastos pueden estar en una escala diferente a la del ciudadano promedio, los principios básicos de administración financiera que emplean son aplicables y beneficiosos para personas de todas las circunstancias económicas.

Sin duda, la regla del 50/30/20 es una herramienta valiosa que puede ayudar a cualquiera a manejar su dinero de manera efectiva, estableciendo un equilibrio entre satisfacer necesidades, disfrutar de la vida y asegurar un futuro financiero estable.

Le puede interesar: Reconocido banco dio a conocer subasta de carros con precios económicos