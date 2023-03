En video: fuertes tormentas y un tornado dejaron 23 muertos en Misisipi

En las últimas horas se confirmó la muerte de 23 personas a causa de las violentas tormentas y al menos un tornado que azotaron el estado de Misisipi, en el sur de Estados Unidos.

La agencia de gestión de emergencias del estado, la MEMA, dijo que al menos cuatro personas estaban desaparecidas y decenas resultaron heridas, mientras que miles de usuarios de los estados de Misisipi, Alabama y Tennessee no tenían electricidad.

Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en los condados de Sharkey y Humphreys, a unos 110 kilómetros al norte de Jackson, la capital del estado, precisó la agencia en Twitter.

"Mi ciudad ha desaparecido", dijo el alcalde de Rolling Fork, Eldridge Walker, en el condado de Sharkey a la WJTV: "Lo que encontramos es devastación a nuestro alrededor".

Woodrow Johnson, un funcionario del condado de Humphreys, dijo a CNN que su esposa lo despertó asustada por el ruido. "Fue algo muy aterrador", añadiendo que la casa de su vecino, un remolque, había "desaparecido por completo".

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el sábado a los residentes que "los peligros persistirán incluso después de que las tormentas se hayan ido".

Imágenes de televisión mostraron casas arrasadas y escombros esparcidos por las carreteras.

"En cuanto a las cifras oficiales de daños, no las tendremos hasta mañana", dijo Malary White, de la MEMA.

El Servicio Meteorológico Nacional de Jackson informó la madrugada del sábado que la alerta de tornado ya había pasado. "Se esperan chubascos y tormentas eléctricas adicionales en toda nuestra área", indicó en Twitter, añadiendo que no se prevé que "sean severas".

🚨🚨 TORNADO EMERGENCY intensifies.. — Massive tornado on the ground for over 30 minutes! This is very wide tornado capable of major damage outside — Possibly headed to Yazoo City..



pic.twitter.com/SkgnNjsNsT