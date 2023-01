¿Estaba arreglado? Madre de modelo acusa de fraude el concurso Miss Universo

El título de Miss Universo 2023 se lo llevó la estadounidense R'Bonney Nola, y la decisión ha dado de qué hablar durante los últimos días, con varios comentarios y polémicas alrededor del concurso.

Durante la competencia, miles fueron los comentarios sobre las cinco finalistas, quienes fueron Miss Puerto Rico, República Dominicana, Curaçao, Venezuela y Estados Unidos. Los seguidores del concurso alegaron que hubieran quedado por fuera competidoras como María Fernanda Aristizábal de Colombia y Alessia Rovegno de Perú.

Varias de las concursantes no felicitaron a Miss Estados Unidos cuando fue coronada como la ganadora, mostrando su disgusto por la decisión.

Acusación de fraude en Miss Universo

La discusión sobre el concurso ha seguido en los días posteriores a este. En las últimas horas, Airline Cariño, madre de la representante de Puerto Rico, Ashley Ann Cariño, publicó unas fuertes acusaciones en sus redes sociales, donde se fue en contra del certamen y las finalistas de este.

La mujer escribió un mensaje en su perfil de Facebook, donde expresó su inconformismo con la decisión del jurado de Miss Universo. Además, indicó que el certamen ya no tiene credibilidad, y que la coronación de la modelo de Estados Unidos estaba arreglada desde el principio.

"Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión, muchas cosas estuvieron de más. Primeramente, no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros, que fue el primer mensaje que tiro la tía Anne y no es que tenga nada en contra de otras comunidades, pero hay concursos para cada población. En la misma línea, tampoco es plataforma para ventilar sus sucesos personales, lo cual esto me deja entender que más que nada esto es un capricho de la tía Anne", dijo la mujer, refiriéndose a Anne Jakkaphong, dueña del concurso de Miss Universo.

La mujer señaló que el peinado de Miss USA estaba arreglado para que le pudieran poner la corona, y que se excedió en el tiempo para contestar sus preguntas, cosa que debió haberle restado puntos.

Además de sus críticas hacia la ganadora, Airline también acusó a que se debía investigar a las marcas que auspiciaron los trajes de baño y las carteras de Miss Venezuela, Amanda Dudamel.