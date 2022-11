Annette Tadde, la colombiana que aspira por una curul en la Cámara Baja de EE. UU.

Estados Unidos vive una nueva batalla por el control del Congreso. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 curules del Senado están en disputa este 8 de noviembre.

“Es una elección muy importante porque empieza también a medir lo que ha sido el gobierno de Biden y a medir lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales, es como el objetivo de todos los partidos”, asegura Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.

El Partido Demócrata tiene el control de la Cámara Baja con 220 legisladores, frente a los 212 del Partido Republicano, que busca en esta contienda recuperar la mayoría. Lo que pondría en aprietos a la actual administración, encabezada por Joe Biden, en la aprobación de iniciativas.

“Ciertas iniciativas legislativas, ciertas medidas que necesiten mayor representatividad de los estados, va a tener una favorabilidad mucho más grande de los republicanos que de los demócratas, lo cual puede generar complicaciones para pasar ciertas iniciativas del gobierno Biden”, afirma Arévalo.

En el caso de la Cámara Alta, hay igualdad en el número de senadores republicanos y demócratas: 50/50, respectivamente, y en caso de un empate, es la vicepresidente Kamala Harris quien define el voto final.

Entretanto, en 36 estados adelantarán la elección de gobernador. Una disputa que marcará una tendencia para ver cómo serán los apoyos de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Colombiana aspira por una curul en la Cámara de Representantes

Una colombiana de nacimiento está participando en estas elecciones como candidata. Busca ocupar uno de los puestos en la Cámara de Representantes. Se trata de Annette Taddeo.

¿Por qué los electores deberían votar por usted y qué la ha motivado a lanzarse a la política?

Yo nací en Barrancabermeja, me crie en Bucaramanga y siempre en el Puente Sogamoso en nuestra finca donde desafortunadamente las FARC tomó posesión y secuestró a mi padre, yo vine aquí a los 17 años, se lo que es trabajar arduo para salir adelante, se lo que es aprender el inglés y ese sueño americano del que tanto hablamos es importante tener una voz que entienda esos puntos de vista, que entienda nuestra experiencia como colombiana viniendo a los Estados Unidos y surgiendo y en este momento Colombia está pasando por momentos muy difíciles económicamente, políticamente y por esa razón aún más necesitamos tener una voz que esté en la mesa más importante del mundo.

¿Qué es lo que más extraña de su país y cuándo fue la última vez que estuvo en Colombia?

La última vez que estuve fue antes del Covid y obviamente después con Covid pues era muy difícil pero no veo la hora de regresar, tengo familia todavía allá, primos, tíos y lo que más extraño es la comida rica, las frutas, pero más que todo el calor y el amor de la gente, siempre todo el mundo tan amable, un país que no se ha dejado, que siempre ha sido echado para delante y por eso yo llevo eso con mucho orgullo en mi corazón porque se que nosotros en todas partes del mundo que estemos, representamos con orgullo a Colombia y podemos salir del Colombia, pero Colombia nunca se sale de nosotros.

¿Qué significaría para usted ser la primera colombiana en llegar al Congreso estadounidense?

Obviamente sería un gran honor representar a mi comunidad, pero una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es que siempre cuando salimos electos, representar con honor y a mi no me gustan las mentiras, no me gusta la falsedad, puede que no estén de acuerdo con todo, pero que uno con honestidad represente a la gente y siempre esté luchando para que salgan adelante y tengan oportunidad, eso es lo que he hecho por 5 años y por eso es que tantos republicanos me están apoyando, gente que hizo campaña por Maria Elvira, mi contrincante en las elecciones pasadas, ahora están haciendo propagandas; cubanoamericanos en el récord diciendo que me estaban apoyando a mí. Esto es histórico no solo por el apoyo colombiano, sino de otros lugares.

Le pido a los colombianos que le digan a sus familias en Miami que salgan a votar para hacer historia, porque sí se puede y estamos ganando.