Céline Dion rechazó el uso de su canción "My Heart Will Go On" en un mitin de Donald Trump

En un mitin reciente en Bozeman, Montana, el expresidente Donald Trump, en su calidad de candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024, utilizó sin autorización la famosa canción "My Heart Will Go On" de Céline Dion, que se popularizó como tema principal de la película "Titanic".

El hecho no solo llamó la atención por la peculiar elección de la canción, sino también por la inmediata reacción del equipo de Dion y los múltiples comentarios en redes sociales, que rápidamente transformaron el incidente en motivo de debate y humor.

Donald Trump uso sin autorización la canción de el “Titanic” en un mitin

El pasado viernes 9 de agosto, Donald Trump, quien busca nuevamente la presidencia de los Estados Unidos, se presentó en un mitin en Bozeman, Montana, con el propósito de apoyar a Tim Sheehy, candidato republicano al Senado.

Durante el evento, que congregó a un numeroso público, se pudo escuchar la icónica canción "My Heart Will Go On" de Céline Dion, interpretada originalmente en 1997 como tema principal de la galardonada película "Titanic". Además, en una pantalla gigante se proyectó un video que mostraba a Dion interpretando la canción en vivo.

Sin embargo, el uso de la música de Dion en este contexto político no estaba autorizado. El equipo de gestión de la cantante, junto con su discográfica, Sony Music Entertainment Canada Inc., reaccionaron rápidamente al enterarse de la situación, emitiendo un comunicado a través de las redes sociales oficiales de Céline Dion.

En el mensaje, expresaron su desaprobación y aclararon que la artista no había dado su consentimiento para el uso de su imagen, voz o cualquier otro elemento asociado a su obra en el evento político.

El equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando 'My Heart Will Go On' en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana (…) de ninguna manera este uso está autorizado, y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar

El comunicado también hizo hincapié en lo inapropiado de la elección musical, insinuando que el uso de la canción en un evento político, especialmente uno relacionado con la figura controvertida de Donald Trump, era altamente cuestionable.

“Y realmente, ¿ESA canción?”, añadía el equipo de Dion, señalando el desconcierto y la falta de coherencia detrás de la decisión de utilizar un tema asociado con una tragedia en un mitin electoral.

En redes sociales reaccionaron al uso de una canción trágica en un mitin de Donald Trump

Mientras tanto, la elección de "My Heart Will Go On" como banda sonora del evento generó un aluvión de reacciones en redes sociales.

Muchos usuarios en la plataforma X se burlaron abiertamente de la situación, señalando la ironía de emplear una canción de una película sobre un barco que se hunde para ambientar un evento político.

Incluso, varios comentarios hicieron referencia al posible simbolismo detrás de esta elección, interpretándola como una metáfora de la campaña de Trump para las elecciones de 2024.

Otros usuarios se unieron al comentario, señalando la evidente desconexión entre el mensaje de la canción y la intención del evento.

"Me alegra no ser el único que se dio cuenta de que la canción de una película sobre un barco que se hunde puede no ser la mejor para que la use Trump/Vance...", comentó otro usuario, resaltando el posible desliz en la organización del mitin.

Finalmente, el equipo de Céline Dion ha dejado en claro que tomará las medidas necesarias para proteger los derechos de la artista y evitar que su obra sea utilizada de manera indebida en cualquier contexto político o comercial.