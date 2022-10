"Murió por fentanilo": Kanye West fue demandado por difamación sobre muerte de George Floyd

Otra vez el rapero estadounidense Kanye West genera una controversia. La familia de George Floyd demandó a 'Ye', como es conocido el artista. Se le reclama al rapero 250 millones de dólares por acusaciones falsas de la causa de muerte de Floyd. West aseguró que la causa del deceso fue por el consumo de la droga sintética fentanilo y no por brutalidad policial.

La demanda se dio después de que Ye dijera en una entrevista en el podcast Drink Champs que Floyd falleció por consumo de fentanilo más no por haber sido asfixiado por el oficial Derek Chauvin, quien colocó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos. Esto fue confirmado en la autopsia.

Los abogados de la familia respondieron: “Nuestra oficina representa a la hija del señor Floyd y a su madre. Como podrá esperar, nuestros clientes están muy heridos por sus alegaciones. La causa de muerte del señor Floyd está bien aclarada a través de las pruebas presentadas en los juzgados”.

En la extensiva investigación de este incidente, el médico indicó que Floyd padecía de problemas cardíacos y consumía fentanilo, pero el motivo de su muerte no fue por ninguno de los dos, sino por asfixia por parte del policía. Se conoce que el policía culpable fue condenado a 22 años de prisión y 20 años adicionales por abuso del poder de manera discriminatoria.

