La cruda historia de la joven que le arrancó el corazón a su madre y los ojos a su hermana

Una abominable historia, propia de una película de terror, estremeció a México y a gran parte del mundo al conocerse que una joven de tan solo 19 años asesinó a su madre y hermana, las desmembró y les arrancó el corazón y los ojos para acabar con una maldición de brujería.

El dantesco caso sucedió en la ciudad de Tijuana, en el año 2015. Una joven mexicana de origen ruso identificada como Anastasia Lechtechnko, bajo los efectos de sustancias alucinógenas, tuvo una fuerte discusión con su madre, situación que habría desencadenado el terrible asesinato.

Luego de cometer el crimen que le tomó más de siete horas, Lechtechnko guardó los restos en bolsas negras de basura y extasiada del trabajo que le costó acabar con la vida de su familia, se fumó un cigarrillo al lado de los cuerpos.

Cronología del abominable crimen

La madre de 40 años y su hermanita de 11 fueron asfixiadas con una soga. Luego las apuñaló y desmembró los cuerpos; para este proceso, la mujer usó tres cuchillos de la cocina para cortar sus miembros superiores e inferiores. Una vez con los cuerpos en partes, procedió a sacarle el corazón a su madre y los ojos a su hermana.

Aunque la discusión detonó la ira de la mujer, había un marcado precedente que realmente era la razón por la que quería acabar con sus vidas, pues según ella, eran unas brujas

La joven confesó a la justicia mexicana que las mató porque sentía punzadas en la espalda y pulsaciones en el cuerpo que no la dejaban dormir:

“Mi mamá se dedicaba a la brujería y mi hermana era una muñeca, su aliada y títere. Y para que no continuaran esos trabajos también había que matarla. Para matar a una bruja, a ese espíritu maligno hay que cortarle partes inferiores”.

El atroz crimen fue desarrollado luego de haber buscado en internet cómo deshacerse de una bruja. Las autoridades descubrieron que la joven escribió en el buscador: “cómo matar a una bruja y cómo desmembrar un cuerpo”.

Una vez conocido lo que debía hacer, anotó en un papel que la asfixia y una puñalada en el corazón eran métodos certeros para lograr su cometido.

La confesión del doble asesinato

Tres días después de los hechos le confesó los asesinatos a su novio y a una amiga, quienes horas más tarde denunciaron lo ocurrido.

“Yo había consumido drogas y cristal durante cinco días. Así que cuando me detuvieron me dijeron que si me declaraba culpable me iban a sacar”, dijo en una entrevista, la mujer, quien después de admitir los hechos dijo que la policía la había obligado a decir la primera versión en la que se declaraba culpable.

Luego de 7 años de este escabroso crimen, Anastasia Lechtechnko, fue condenada a 80 años de prisión por el crimen de su madre y de su hermanita con discapacidad múltiple.