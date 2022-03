Zelenski conversó con Joe Biden sobre el apoyo financiero de EE.UU. a Ucrania

Mientras avanza el cese al fuego para las negociaciones en Rusia y Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski informó que estuvo conversando por teléfono con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sobre varios temas importantes en medio del conflicto.

"En el marco de un diálogo permanente, he tenido una nueva conversación con @POTUS (Biden). La agenda incluyó el apoyo financiero a Ucrania y la búsqueda de sanciones contra Rusia", escribió el mandatario ucraniano en Twitter.

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.