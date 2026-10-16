Inteligencia Artificial en Bogotá: VIII Foro de Humanismo Digital

Bogotá vivió el VIII Foro de Humanismo Digital de Areandina, un evento imperdible que reunió a expertos de Austria para debatir el futuro ético de la tecnología y presentará a 'Vicente', un sorprendente robot humanoide de seguridad con IA.

Un viaje inmersivo y el debut del robot Vicente en Bogotá

Bogotá se convirtió en el epicentro de una de las discusiones más urgentes de nuestra era. El VIII Foro de Humanismo Digital, organizado por la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), no solo fué un espacio de debate, sino una experiencia multisensorial.

Los asistentes tuvieron la oportunidad única de experimentar una cápsula emocional inmersiva, diseñada para conectar la sensibilidad humana con el entorno digital. Además, el evento marcó la presentación oficial de proyectos de alta innovación tecnológica, destacando a 'Vicente', conocido como "el guarda de la gente". Este robot humanoide de seguridad, equipado con inteligencia artificial avanzada, ya se encuentra implementado en Bogotá y representa un claro ejemplo de cómo la automatización está transformando nuestra cotidianidad.

Expertos de Austria lideran el debate sobre humanismo digital

Para entender hacia dónde vamos, es fundamental mirar a quienes ya están liderando el camino. El foro contó con la destacada participación del embajador de Austria en Colombia, Gerold Vollmer, quien introdujo la visión de Viena, una ciudad pionera en integrar el humanismo digital en sus políticas públicas.

Junto a él, brillantes mentes internacionales enriquecieron la discusión. Lisa Höllbacher, reconocida estratega en IA y educadora, presentó su ponencia sobre la construcción de ecosistemas de datos confiables y la necesidad imperante de alfabetizar a la sociedad en inteligencia artificial. Por su parte, Raphael Krebs, experto y cofundador en el sector de la tecnología educativa (ed-tech), abordó un temor común: el futuro del trabajo. Krebs argumentó cómo la IA debe ser una herramienta para mejorar nuestras labores, en lugar de reducir a los humanos a simples supervisores de sistemas automatizados.

La ética como pilar fundamental de la inteligencia artificial

Luz Tatiana Gómez Sánchez, decana nacional de Ciencias Sociales y Humanas de Areandina, planteó una advertencia crucial: la ética no puede seguir siendo un simple "accesorio corporativo". Según la académica, esta debe funcionar como el sistema operativo de cualquier innovación, integrándose desde el diseño inicial.

Para lograr un desarrollo tecnológico responsable, Gómez propone cuatro acciones indispensables: evaluar el impacto ético desde el inicio del software, otorgar poder real de decisión a los comités de ética, asegurar la trazabilidad de las decisiones automatizadas y capacitar exhaustivamente a los equipos.

La inteligencia artificial produce combinaciones plausibles de lo que ya existe, pero la creatividad humana nace de la experiencia, de la intención y del contexto

Subrayó la decana, marcando la línea entre la máquina y el ser humano.

Los grandes desafíos de América Latina en la era de los algoritmos

Mientras Europa avanza en regulaciones, América Latina se enfrenta a una carrera de obstáculos. La región lidia con una profunda desigualdad en la conectividad, baja confianza en las instituciones, dificultades para aplicar normativas y un preocupante déficit en alfabetización digital.

En la actualidad, comprender la inteligencia artificial va más allá de saber usar una herramienta; requiere que los ciudadanos reconozcan los sesgos algorítmicos y participen activamente en su regulación. Como señala Gómez, "hoy el mundo también está escrito en algoritmos". Tras ocho años de intercambio alrededor del Manifiesto de Viena, este octavo foro asume el reto monumental de traducir todas estas reflexiones en políticas públicas reales que garanticen que, frente al arrollador avance tecnológico, la dignidad humana siempre permanezca en el centro.