Minsalud asegura que aumento de camas UCI durante la pandemia fue "un negocio"

Durante una sesión de la comisión séptima del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a hablar acerca del sistema de salud y su funcionamiento durante la pandemia por el covid-19.

Esta vez, el ministro, quien ha sido foco de atención en los días recientes en el marco de los debates por la reforma a la salud, aseguró que durante la pandemia la instalación de camas UCI en el país se convirtió en un "negocio".

"Les pagaban por cama abierta de cuidados intensivos, entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas porque fue un negocio, era para salvar la gente pero el negocio estaba oculto", expresó.

Agregó que las vidas no se salvan solo con "entubar y tener un respirador", y volvió a irse en contra de las EPS que alegan no tener los recursos suficientes para continuar en funcionamiento.

Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como aquí, pusimos UCI en sitios donde yo nunca me hubiera dejado entubar

Cabe recordar que en Colombia las camas UCI se duplicaron con el inicio de la emergencia sanitaria, pasando de poco más de 5.000 a casi 13.000 en los meses más críticos, como estrategia para ampliar la capacidad de atención de clínicas y hospitales para pacientes covid.

Las controversiales declaraciones del ministro Jaramillo llegan después de sus señalamiento en contra de las vacunas aplicadas durante la pandemia, las cuales, según dijo, eran parte de un experimento de las grandes farmacéuticas.

Lo de @GA_Jaramillo es incomprensible.



Después de emprenderla contra las vacunas contra el COVID, ahora cuestiona el incremento de las unidades de cuidados intensivos (UCI) durante la pandemia.



Insisto. Menos mal este gobierno no enfrentó lo peor de las crisis pandémica. pic.twitter.com/uD0LtlMhyc — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) December 6, 2023

La pelea del ministro con las EPS

Además, el jefe de cartera volvió a irse contra las EPS, cuestionando su continuidad en "el negocio" cuando al tiempo se "lloran porque no tiene plata".

Si tienen tantas pérdidas, ¿por qué están en el negocio?

Respecto a la situación de Sanitas, el ministro dijo que es la "que más chilla, la que más le miente al país", mientras "el negocio va para arriba". En una presentación, Jaramillo resaltó que desde el 2021, la EPS no cumple con las reservas y las obligaciones fiscales.

"No puede venir a decir mentiras una EPS que no ha hecho más que beneficiarse de este sistema, que este año va a recibir 10 billones de pesos, que no se le controla, que no se sabe dónde queda la plata y los recursos", puntualizó.