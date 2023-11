¡Pilas! Así están robando los ciberdelincuentes ofreciendo tiquetes aéreos económicos

Las estafas cibernéticas en la venta de viajes y tiquetes continúan siendo una preocupación para los usuarios de Avianca. Recientemente, Martín López, un popular influencer especializado en tecnología, advirtió a través de la plataforma TikTok sobre un nuevo modus operandi utilizado por los ciberdelincuentes para cometer robos.

Modus operandi de ciberdelincuentes para robar

Según López, los estafadores están enviando mensajes de texto que promocionan tiquetes de Avianca a precios extremadamente bajos. En el mensaje se anuncia que todas las tarifas XS a destinos nacionales tienen un costo de $49.999, una oferta que resulta sospechosamente atractiva para muchos usuarios.

Sin embargo, el cuidado debe prevalecer, ya que estos mensajes son enviados desde números de celular desconocidos y contienen un enlace fraudulento. Al hacer clic en dicho enlace, los usuarios son redirigidos a una página web falsa que se hace pasar por el portal de ventas de Avianca.

En esta interfaz, los usuarios pueden elegir su destino y las fechas del viaje, y finalmente se les ofrece adquirir el supuesto tiquete de $50.000. Hasta este punto, todo parece normal, pero cuando llega el momento de realizar el pago, se presentan inconsistencias.

La opción de pagar con PSE, que es un método comúnmente utilizado en estas transacciones, se encuentra desactivada, lo cual resulta sospechoso. En cambio, se solicita que se ingresen los datos de una tarjeta de crédito. Una vez que se llenan los datos y se realiza el pago, el usuario no recibe el tiquete adquirido, pero los ciberdelincuentes sí logran hacerse con la información financiera de las víctimas.

Avianca advirtió estafas de ciberdelincuentes

Ante esta situación, Avianca ha emitido un comunicado recomendando a sus usuarios que verifiquen siempre la autentificación de los mensajes que reciben, y que no ingresen a enlaces desconocidos ni compartan información sensible en sitios no oficiales.

Las estafas cibernéticas continúan siendo una amenaza en nuestro mundo digital, por lo que es importante estar alerta y tomar precauciones al realizar compras en línea.