¿Cuáles son los mejores smartwatches para niños? Recomendaciones de relojes inteligentes y características

En el mundo de la tecnología, los relojes inteligentes se han vuelto cada vez más populares, no solo entre los adultos, sino también entre los niños. Estos dispositivos no solo son atractivos por su apariencia, sino que también ofrecen funcionalidades educativas y de seguridad.

De acuerdo con el portal de tecnología especializado, ComputerHoy, uno de estos relojes electrónicos para niños es el FeipuQu, que se asemeja a un reloj inteligente común pero tiene características especialmente diseñadas para los más pequeños.

Relojes inteligentes más populares en los niños

El reloj inteligente FeipuQu, además de mostrar la hora, permite cuidar una mascota virtual dentro del reloj, enseñando a los niños sobre la responsabilidad y el cuidado de los demás seres vivos.

Con alarmas configurables, el reloj ayudará a los niños a establecer rutinas de higiene, alimentación y sueño, haciendo que se sientan como los adultos. Además, cuenta con juegos que estimulan el aprendizaje de los números y la memoria.

Relojes electrónicos para niños con funciones avanzadas

Otro reloj infantil con llamadas es el XPLORA XGO 3, que ofrece funciones más avanzadas. A través de una tarjeta SIM, permitirá a los padres o tutores realizar y recibir llamadas de los contactos registrados previamente. En caso de emergencia, el niño puede activar el botón SOS para notificar su ubicación a los contactos de emergencia. También es posible configurar Zonas de Seguridad, de manera que si el niño sale de ellas, los padres sean notificados.

Otro de los aparatos electrónicos novedosos es el Reloj mascota VTech My First Kidiwatch, que aunque puedan parecer un regalo lujoso para un niño, ofrecen a los padres una sensación de tranquilidad al mantener una comunicación constante y poder ubicar a sus hijos en todo momento. Además, son dispositivos seguros, ya que no permiten el acceso a contenido perjudicial para los niños.

Sin duda, los relojes inteligentes para niños se han convertido en una herramienta educativa y de seguridad que permite a los padres supervisar y proteger a sus hijos, gracias a las funciones de llamadas y localización que ofrecen.