¿Qué pasa si comparto información falsa en Facebook?

La información falsa es uno de los problemas más fuertes en la actualidad, por lo que Facebook ha activado desde 2016 todo un plan para combatir esta situación que ha influido en elecciones y que durante la pandemia también tuvo un rol fuerte, entregando datos irreales a las personas, que creían y replicaban con facilidad.

La aplicación de Meta tiene actualmente tres bases para eliminar, informar y reducir las fake news, con un grupo de verificadores independientes que se encarga no solo de corroborar los datos reportados, sino que también generan un contexto a los usuarios para que se informen con la verdad de los hechos.

Además, Facebook tiene claro que no hay una temática que solo sufra de esto, sino que son los temas de actualidad los que caen siempre en ese hoyo negro de la información falsa como ha sucedido con temas electorales, el covid-19 o actualmente con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Y por eso hay sensaciones para las cuentas y usuarios que compartan estas fake news, que van mucho más allá de eliminar el contenido o avisar a las otras personas que ese enlace contiene información que no es real…

Sanciones por compartir información falsa en Facebook

“Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de disminuir la difusión de noticias falsas en Facebook. Somos conscientes de que este tema es complejo y delicado. Queremos ayudar a las personas a mantenerse informadas sin suprimir el debate público productivo. Hay una línea muy delgada entre las noticias falsas y las sátiras o las opiniones”, señala a aplicación.

Con esto en mente, desde Facebook se hace todo un proceso para evaluar el contenido que está siendo reportado como fake news, para mostrarle a la comunidad que así es y ahí va la primera sanción, ya que los demás usuarios verán que esa cuenta está compartiendo contenido falso, aunque de igual forma podrán leerlo y compartirlo.

“Animamos a las personas a decidir por sí mismas qué leer, en qué fuentes confiar y qué contenido compartir brindándoles más contexto en el producto y promoviendo la educación sobre medios de noticias”, informa la red social.

Pero cuando una cuenta, usuario o dominio comparte mucho de este contenido puede caer en dos sanciones, que son mencionados en la página oficial de Facebook:

Restringimos los incentivos económicos de personas, páginas y dominios que difunden información errónea.

Reducimos la distribución de contenido calificado como falso por verificadores de datos independientes.

Todo este trabajo lo hace Facebook tomando gracias al proceso de aprendizaje automático, con las opiniones de la comunidad, para ir detectando cuáles son los temas que más se perfilan para tener información falsa.

Por lo que la recomendación es siempre leer bien lo que vemos en redes sociales, entender que si hay un aviso de fake news es mejor alejarse de ese contenido y no compartirlo, además de no hacer viral algo de lo que no estemos totalmente seguro que sea cierto, porque alguien más puede caer.