Apple hizo oficial el lanzamiento de las gafas visión PRO en Estados Unidos

Las tiendas Apple de Estados Unidos comenzaron a vender este viernes las Vision Pro, sus gafas de realidad mixta que cuestan 3.499 dólares, en su primer gran lanzamiento desde el Apple Watch hace nueve años.

La llegada de las Vision Pro es un hito para los amantes de la realidad virtual o aumentada, que ven esta tecnología como el próximo capítulo de la vida en Internet después de los teléfonos inteligentes.

Pero dado su elevado costo, así como el flojo éxito de lanzamientos similares y más baratos de Meta (casa matriz de Facebook), las primeras críticas plantearon dudas sobre si las Vision Pro cambiarán las reglas del juego, al menos de momento.

Mire también: IOS 18: estos son los modelos de iPhone que no podrían actualizarse durante este 2024

Las críticas no se hicieron esperar

Las Vision Pro son un producto "asombroso", escribió al respecto el sitio web de tecnología The Verge. Aunque "también representa una serie de grandes compensaciones" que son "imposibles de ignorar", agregó.

Es "un producto impresionante, uno que se ha estado fabricando durante muchos años y con miles de millones de dólares", pero "incluso después de probarlo, todavía no tengo idea de para quién o para qué se supone que es esta cosa", escribió por su parte el diario estadounidense The New York Times.

Los críticos reconocen sin dudas un factor "wow" al apuntar su calidad de imagen de vanguardia y el placer de abrir y cerrar aplicaciones flotando por el espacio usando sólo los ojos y los dedos.

Sin embargo, las gafas son pesadas, despeinan al usuario y requieren una batería voluminosa, agregaron.

La incursión de Apple

Apple considera las Vision Pro como su primera incursión en la "computación espacial", negándose a emplear el término de realidad virtual, típicamente asociado a los aficionados de la tecnología.

La compañía aseguró que están disponibles 600 aplicaciones y juegos específicamente diseñados para las Vision Pro, junto con un millón de aplicaciones compatibles.

Disney se asoció con Apple y aportará 150 películas en 3D en el lanzamiento, anunciaron ambas empresas. Netflix, Spotify y Google declinaron modificar sus aplicaciones para ajustarse a las gafas, por ahora.

Las Vision Pro estarán disponibles en otros países a finales de este año, según Tim Cook, jefe de Apple.

De acuerdo con analistas de Wedbush Securities, Apple debería esperar vender unas 600.000 unidades en 2024.