Instagram permitirá a sus usuarios compartir notas cortas: así funcionará esta nueva herramienta

La red social Instagram estaría probando una nueva función que permitirá a los usuarios interactuar de forma más dinámica con sus seguidores a través de un muro de 'notas cortas'. Según informes, esta nueva característica brindará a los usuarios la posibilidad de realizar múltiples publicaciones con un límite de 60 caracteres y destacar aquellas que consideren importantes.

Desde enero de este 2023, los usuarios de Instagram tienen la opción de compartir frases cortas, emojis o canciones en la parte superior de la bandeja de entrada de los mensajes directos, sin embargo, estas publicaciones solo están disponibles durante 24 horas. Con esta nueva función de 'notas cortas', Instagram busca brindar a los usuarios una forma más permanente de interactuar con sus seguidores.

A través del muro de 'notas cortas', los seguidores de una cuenta podrán comentar las publicaciones e incluso expresar su aprobación con un "me gusta". Se espera que este muro sea accesible directamente desde el perfil de usuario, facilitando así la interacción entre los creadores de contenido y sus seguidores.

Por otro lado, Instagram también está trabajando en una función que permitirá a los usuarios editar los mensajes enviados, al igual que ocurre en WhatsApp.

#Instagram keeps working on the Wall feature by adding the ability to pin 📌 notes 👀 pic.twitter.com/17Ep6QeYrC