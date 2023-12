Kiss revoluciona la tecnología con avatares digitales: "La banda merece seguir viva"

La mítica banda de rock, KISS, ha sorprendido a sus seguidores al revelar una "nueva era" en su carrera musical. Después de más de cuatro años de giras con su exitoso 'End of the Road Tour', Paul Stanley y Gene Simmons dieron su último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, dejando a los fans en las alturas de la emoción. Sin embargo, el final en los escenarios no significa el fin para esta legendaria agrupación.

Durante su último concierto, KISS reveló un emocionante mensaje en pantalla: "una nueva era comienza ahora". Acto seguido, se proyectó un video donde se mostraba la creación de avatares digitales de los propios músicos. Estos avatares, que podrán sustituir a los miembros de la banda en futuros conciertos, son obra de Industrial Light & Magic, la empresa sueca responsable de su desarrollo.

Per Sundin, CEO de Pophouse Entertainment, comentó una de las posibilidades que ofrecen estos avatares digitales: la capacidad de realizar tres conciertos simultáneos en distintas ciudades. Esta tecnología innovadora ha sido utilizada también en el espectáculo "Abba Voyage", demostrando el poder de la tecnología digital al servicio de la música.

KISS Announces ‘New Era’ With Digital Avatars Following Final Concert in New York @billboard https://t.co/HVxMM7cV5R via @billboard — KISS (@kiss) December 5, 2023

Kiss anunció la creación de avatares para inmortalizar la banda

"La banda merece seguir viva porque es más grande que nosotros", expresó Paul Stanley, vocalista y cofundador de KISS. Gene Simmons añadió: "Podemos ser eternamente jóvenes e icónicos al alcanzar lugares que nunca habíamos soñado". Los avatares digitales permiten a KISS reinventarse en el escenario y ofrecer experiencias únicas a sus seguidores.

Este nuevo enfoque no es ajeno a la industria de la música. Ejemplos como Hatsune Miku, una estrella del pop digital que realizaba conciertos virtuales, o Gorillaz, la banda virtual más grande del mundo, demuestran que la combinación de música y tecnología puede generar un negocio muy lucrativo.

Legendaria banda contará con avatares digitales

De acuerdo con Bloomberg, ABBA genera alrededor de dos millones de dólares cada semana, una cifra impresionante que podría ser superada por los ingresos generados por KISS con su última gira, que alcanzó los 250 millones de dólares.

Con avatares digitales y una "nueva era" por delante, KISS continúa sorprendiendo a sus seguidores y dejando claro que su legado musical se mantendrá vivo por mucho tiempo más. La tecnología se convierte en su aliada para seguir ofreciendo un espectáculo inolvidable, en la vanguardia de la música y la innovación.

Le puede interesar: Así puede crear postales navideñas creativas con inteligencia artificial: paso a paso