Leyenda del deporte es la nueva apuesta de la portada de un videojuego

Las ‘viejas glorias’ del deporte son portada en el juego de basquet “NBA 2K24” y “EA FC24”, con el objetivo de permitirle a los aficionados sentir un poco la magia de jugar con estrellas de generaciones anteriores. Por un lado, Kobe Bryant es la imagen del juego de básquet "NBA 2K24", mientras que Pelé y Johan Cruyff son los íconos del nuevo "EA FC24". De tal manera, los editores de videojuegos deportivos apuestan con los reconocidos deportistas para dirigirse a un público intergeneracional.

Cabe la pena recordar a Bryant, legendario jugador de los Lakers, fallecido en un accidente de helicóptero en 2020. Hoy por hoy, es el atleta de portada de NBA 2K24.

Del mismo modo, dos de los mejores futbolistas del mundo, Pelé y Johan Cruyff, reciben un homenaje póstumo con sus figuras estampadas en la portada de FC24 de EA Sports, junto a nuevos rostros como Erling Haaland y Alexia Putellas.

Sus respectivos editores estadounidenses, Take-Two y Electronic Arts, llevan mucho tiempo utilizando los nombres de los famosos para promocionar sus juegos, a veces incluso dedicándoles un modo de juego específico.

Marketing en los videojuegos

En el 2022 fue homenajeado Michael Jordan, el protagonista de "NBA 2K23". Con estas iniciativas, Julien Pillot, economista especializado en industrias culturales explicó a medios internacionales que el respaldo de grandes leyendas es una poderosa herramienta de marketing. En su opinión, el costo, a menudo enorme, de conseguir la autorización de utilizar sus imágenes es "más que compensado" por las ventas que generan, tanto de los propios juegos como de las "tarjetas" necesarias para desbloquear contenido adicional.

Por esta razón, las empresas de videojuegos “aprovechan el aspecto intergeneracional y añaden un toque de nostalgia”, recalcó.

Homenaje a grandes estrellas del deporte

Más allá del aspecto financiero, aparecer en estas simulaciones es una forma de que los antiguos deportistas se mantengan en contacto con el público más joven. En vida, la leyenda francesa del fútbol, Zinédine Zidane, mencionó que muchos niños pequeños lo conocen ahora en gran parte por su aparición en "EA Sports FC", antes conocido como "FIFA".

"Los niños de ocho a diez años no me conocen, a menos que sus padres les hayan contado lo que hice en su día. Es más a través de PlayStation que me conocen, es un poco gracioso. Estoy acostumbrado", dijo el ganador de la Copa del Mundo de 1998.