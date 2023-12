¿Qué es y cuándo empieza a funcionar 5G en Colombia?

El miércoles 20 de diciembre finalizó la primera subasta para 5G en Colombia. Claro, WOM, Telecall y la unión temporal entre Tigo y Movistar quedaron con una parte del espectro, pero ¿qué es y quiénes se beneficiarán?

Se espera que la tecnología 5G empiece a llegar al país a partir del primer trimestre del 2024. El ministro de Tecnologías de la Información, Mauricio Lizcano, explicó en Noticias RCN que se debe tener en cuenta “que hay que poner antenas, cambiar antenas, hacer inversiones, pero a finales del 2024 parte importante de las capitales van a tener este beneficio y en 36 meses el 54% de la población”.

¿Qué es el 5G?

Es la quinta generación de telecomunicaciones, es decir, una primera que eran los bus, una segunda que eran los mensajes de texto y una tercera que eran los datos. Cuatro más velocidad y 5, pues ya 40 veces más de las velocidades de descarga tenemos con 4G.

¿Cuánto se va a poder disfrutar de esos beneficios de las 5G y también en qué zonas del país?

Los compromisos que tienen los operadores para con el Gobierno es el próximo año deben estar conectadas las ciudades que tengan más de 500,000 habitantes. En el año que viene, es decir, en el año 25 deben conectar todas las capitales del país. Y en el año 26 todas las ciudades de más de 200.000 habitantes

¿Qué va a pasar en las carreteras con la conexión?

Dentro de las obligaciones de hacer, aparte de que tienen que pagar 1.3 billones, una inversión de 2.6 billones de pesos entre todos al año; es decir, en diez años el país va a recibir inversiones por 26 billones, ellos tienen que hacer una cosa que se llama obligaciones sociales que es: conectar 1.200 escuelas en todo el país, conectar todas las carreteras primarias y todas las carreteras secundarias.

¿Qué va a pasar con los equipos? ¿Hay que cambiarlos para que ingrese la tecnología 5G?

El 68% de los celulares en Colombia son inteligentes, la mayoría de estos celulares, porque fueron comprados en los últimos cinco años, se autoprograman sobre la tecnología 5G, es decir, cambian de banda automáticamente.



Los celulares que no son inteligentes el resto, los que llamamos ‘flechas’, no quiere decir que van a dejar de servir, quiere decir que no vas a disfrutar de las velocidades de 5G. No tienes que cambiar de celular si te quieres seguir comunicando. Si tienes celular muy viejo y quieres tener velocidades de 5G, tienes que comprar un celular inteligente como para 4G.

¿Con la llegada del 5G se van a incrementar los preciosde los planes de telefonía móvil, internet y empresariales?

No. En principio no porque la llegada de la tecnología, lo que ha dicho el mundo y las tendencias, entre mejor tecnología baja el precio. De hecho, en los últimos 10 años desde que entraron los celulares a Colombia, el precio se ha reducido en un 70%. No ha pasado en ningún país del mundo que con la tecnología 5G vamos a tener que aumentar los precios. Esa es una decisión de las empresas, pero no se aumentan los precios.

Es importante también aclarar a todos los colombianos que no tienen que cambiar de plan. No es que vaya a haber un plan de 4G y un plan de 5G, los planes siguen siendo los mismos, los celulares y autoajustan.

¿Qué velocidad tiene el 5G?

Por ejemplo, en el tiempo de descarga de una película de dos horas: