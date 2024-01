Streamers chinas continúan transmitiendo en vivo bajo puentes nocturnos: ¿Qué está pasando?

Durante el último año, las redes sociales han sido testigos de una creciente presencia de streamers chinas, en su mayoría chicas jóvenes, que se han instalado en las calles para llevar a cabo sus transmisiones en vivo. Dotadas de equipos profesionales de grabación, como cámaras, iluminación y otros dispositivos de audio, acampan debajo de los puentes en barrios adinerados durante las noches, realizando todo tipo de contenidos, desde tutoriales de maquillaje hasta karaokes, sesiones de ASMR y videos de comentarios sobre chismes e internet.

¿Por qué abundan las streamers chinas en las calles?

La presencia de este ejército de adolescentes debajo de los puentes en plena noche no resulta algo común, por lo que surge la pregunta: ¿qué están haciendo exactamente allí? Para entenderlo, es necesario comprender cómo funcionan los algoritmos de algunas plataformas de streaming.

Según explica Naomi Wu, famosa streamer y YouTuber conocida por sus impresiones 3D, estas chicas están jugando con la función de ubicación que permite a los usuarios buscar streamers localmente. Es decir, las plataformas les permiten destacar en áreas de alto poder adquisitivo si se encuentran en esas zonas.

Además, los vecindarios más ricos se traducen en donaciones mucho mayores, por lo que estas streamers prefieren moverse y acampar en estas áreas, a pesar de las condiciones nocturnas adversas. Según relata Naomi, los ingresos de estas streamers, a quienes en internet se ha llegado a llamar "cibermendigas", pueden ser bastante buenos. Sin embargo, la mayoría de ellas también tienen un trabajo durante el día y realizan estas transmisiones por la noche. La clave para tener éxito, explica Wu, es ser inteligente y tener talento en algún ámbito, ya sea cantar, pintar, etc.

Fenómeno de streamers en las calles de China continúa

Otra cuestión que surge de este nuevo fenómeno es la seguridad de estas adolescentes, la mayoría de las cuales no son mayores de edad, al realizar sus transmisiones en calles potencialmente peligrosas y estar expuestas al acoso callejero. Sin embargo, según Naomi, esto no representa un peligro real. La gran cantidad de streamers presentes en el lugar haría que cualquier acosador sea atrapado de inmediato. Además, la policía suele estar al tanto de estas actividades y les pide que se vayan, aunque no se han registrado detenciones relacionadas con este tema.

Si bien esta práctica no es exclusiva de China, dado que algunas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram adoptan tácticas similares, en España, por ejemplo, en la plataforma Twitch no es posible realizar este tipo de transmisiones debido a las leyes de privacidad y seguridad. Sin embargo, resulta relativamente sencillo averiguar de dónde es un influencer, incluso en Estados Unidos, donde la gente tiende a dar más dinero a los streamers de su propia ciudad que a los extranjeros, según afirma Naomi Wu.

Además, es importante mencionar que esta tendencia de streamers en las calles es un fenómeno que se da mayoritariamente en China, y no resulta sorprendente debido a la existencia de escuelas de influencers.

En la Yiwu Industrial and Commercial College, por ejemplo, se ofrece una carrera universitaria para ser influencer, donde los estudiantes aprenden durante tres años sobre moda, estilo, creación de tendencias y producción audiovisual, habilidades indispensables para convertirse en influencers. Las imágenes de estas escuelas nos recuerdan a las de las streamers bajo el puente, creando una atmósfera distópica propia de una serie de Black Mirror en pleno 2023.

