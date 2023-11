Taxi volador realizó con éxito su primer vuelo de prueba en Nueva York: foto

La espera ha terminado y la tecnología ha dado un gran paso adelante. Los taxis voladores, una innovación que ha tardado en hacerse realidad, finalmente llegarán al mercado en el año 2025, empezando por Estados Unidos para luego expandirse a los Emiratos Árabes Unidos e India.

Billy Nolen, director de seguridad de Archer Aviation, confirmó esta noticia que marcará un hito en la industria aeronáutica.

Según declaraciones brindadas a AFP durante el Salón Aeronáutico de Dubái, Nolen afirmó: "Lo que alguna vez consideramos ciencia ficción ahora se ha convertido en una realidad. Está sucediendo, es real y lo verán en el mercado en 2025".

Se espera que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos apruebe el Midnight de Archer Aviation, un avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, destinado a transportar a cuatro pasajeros. Aunque en algunos lugares ya se han realizado pruebas, se espera que en 2025 la Gran Manzana sea testigo de su implementación.

El pasado domingo 12 de noviembre, en Nueva York se llevó a cabo el primer vuelo de eVTOL en un entorno urbano, marcando así un hecho histórico para la ciudad. El vuelo se inició en downtown Manhattan, específicamente en el Downtown Heliport, donde el alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló que la intención es electrificar este helipuerto como parte de la estrategia de la ciudad para liderar la adopción de vuelos limpios y silenciosos a nivel mundial.

We're extremely grateful for our employees, suppliers and partners who are helping Archer's vision to transform urban transportation with our electric air taxi service take flight.



Wishing everyone a safe and happy Thanksgiving! pic.twitter.com/ZICznm3GVB