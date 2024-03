Alejandro Estrada derritió a sus seguidoras con nuevas fotos tras terminar con Nataly Umaña

El nombre de Alejandro Estrada ha estado en boca de todos tras su dolorosa ruptura con Nataly Umaña en La Casa de los Famosos Colombia. Más allá del tema mediático en torno a su nombre, el actor se ha dejado ver un poco tranquilo por su separación, enfocándose en sus proyectos personales y dejando en el olvido lo que acontecido con su exesposa, pues así lo ha dejado ver por medio de las redes sociales.

Una clara muestra de ello han sido las distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde ha dejado ver a todos los seguidores que se encuentra mejor que nunca en medio de su separación.

Las últimas fotos de Alejandro Estrada

Recientemente, Alejandro Estrada también mostró una sesión de fotos en la que se llevó los elogios de sus seguidoras, quienes no desaprovecharon la oportunidad para lanzarle distintos comentarios alusivos a su físico.

"¿Qué foto es tu favorita?", escribió Alejandro Estrada en el post de Instagram, a lo que sus seguidores respondieron: "Nataly cambió un Ferrari por un Twingo", "El soltero más cotizado", "La soltería siempre hace lo suyo", "Nataly debe estar arrepentida".

Uno de los detalles más relevantes de esta reciente publicación fue la canción con la que compartió sus fotos. En esta la letra dice: "A quien en el amor no le ha ido bien, a quien de aquí le han sido infiel, el único yo no puedo ser hace poco me tocó perder, porque pagué una mala mujer".

¿Cuándo volverá a tener una relación?

En la noche del jueves, el actor fue entrevistado por la presentadora Violeta Bergonzi y allí le volvieron a hacer preguntas sobre Nataly Umaña y una de ellas fue si le volvería a abrir las puertas al amor.

“¿Qué debe hacer una mujer para ganar tu corazón?”, fue la pregunta que le hizo la periodista a Estrada, quien respondió con un: “Hablamos en dos meses”.

Luego argumentó su respuesta en que “voy dedicarme a mí mismo, me quiero conocer yo mismo, descubrirme”