"No tan chiquitos": Andrea Valdiri lanzó polémica indirecta y dejó en duda sus planes amorosos

La famosa influencer colombiana Andrea Valdiri, conocida por sus impresionantes habilidades de baile, su deslumbrante belleza y su papel como madre de dos hermosas niñas, ha vuelto a ser noticia.

Valdiri, quien también es una emprendedora destacada, recientemente se sinceró con sus seguidores sobre su vida amorosa, revelando su intención de darse otra oportunidad en el amor.

¿Andrea Valdiri olvidó por completo a Felipe Saruma?

Uno de los romances más comentados de Andrea fue con el creador de contenido Felipe Saruma. La pareja llegó a casarse y formar un hogar por un tiempo, pero finalmente, debido a diversas dificultades, decidieron separarse. Desde su separación hace más de un año, Saruma ha insinuado estar en una nueva relación, mientras que Valdiri ha permanecido soltera, enfocada en su familia y sus proyectos.

En las últimas horas, Valdiri abordó el tema del desamor en sus redes sociales, compartiendo su frustración por su aparente mala suerte en el amor. En un emotivo clip, Andrea expresó: “Tengo a mis amigas de toda la vida, desde el colegio, y mis empleados, los que tengo, me duran años. Puedo decir que mala persona, Jesús, yo no soy… Pero no entiendo por qué no me duran los maridos. Machi, yo soy buena mujer”.

Andrea Valdiri se confesó: "los voy a coger un poquito más grandes"

Además, con su característico sentido del humor, Andrea mencionó que estaba abierta a conocer a nuevos hombres, pero que ahora prefería a alguien mayor. En un tono jocoso, comentó: “Recibo hojas de vida, pero los voy a coger un poquito más grandes, no tan chiquitos. Es que me encanta el colágeno. Mira, por eso estoy así de bella”.

Esta declaración no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente interpretaron que se trataba de una indirecta para su exesposo Saruma, quien es más joven que ella. No es la primera vez que Andrea hace referencia a su preferencia por hombres mayores, lo cual ha generado una oleada de reacciones en las redes.

Antes de su matrimonio con Saruma, Andrea también tuvo una relación muy mediática con el cantante Lowe León, con quien tuvo a su hija Adhara. Esta relación también terminó en malos términos, marcando otro capítulo complicado en su vida amorosa.

Andrea Valdiri sigue siendo una figura influyente en las redes sociales, no solo por su talento y belleza, sino también por su autenticidad y franqueza al compartir su vida personal. Sus seguidores están atentos a cada paso que da, especialmente en su búsqueda de un nuevo amor.