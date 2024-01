Andy Rivera tomó contundente decisión sobre su futuro: preocupación entre sus fanáticos

Para nadie es un secreto que los últimos meses para Andy Rivera han sido bastante complicados, pues el cantante de música urbana ha dado a conocer que tiene algunos problemas de salud, además que le informó a todos sus seguidores que en el mes de diciembre fue víctima de los ladrones en una de sus viviendas de Medellín.

Ante las dificultades que ha vivido durante los últimos meses, Andy Rivera dio a conocer una contundente decisión sobre su futuro, pues afirmó que todo lo hace es por su bienestar y por el de sus seguidores, ya que en la actualidad ha tenido varios problemas que hacen preocupar a toda su fanaticada.

Contundente decisión de Andy Rivera sobre su futuro

Por medio de su cuenta de Instagram, Andy Rivera envió un conmovedor mensaje a todos sus seguidores, dejando claro que se alejará por un buen tiempo de las redes sociales, puesto que se concentrará en algunos temas de salud que lo han alejado de sus fans.

En primera instancia, Andy Rivero afirmó que se sigue recuperando de algunos problemas de la columna para mejorar su día diario, además de afirmar que no seguirá informando a sus seguidores sobre los problemas que tiene, pues no quiere ser más la víctima en redes.

“Este año me propuse no estar hablándoles tanto de mis dificultades sobre mis procesos de salud, no estar en esa victimización todo el tiempo. Por esa razón he estado un poquito alejado de las redes porque estoy sacando adelante un par de temas de la columna, últimos detalles para no tener que medicarme para la salud”, aseguró el cantante de música urbana.

Andy Rivera solo piensa en sus seguidores

Además, dejó claro que esta decisión será temporal, esto con el fin de poder entregar más canciones y mensajes positivos a todos sus seguidores, quienes han estado muy pendientes sobre los diferentes problemas que ha tenido el cantante de música urbana durante los últimos meses.

“Así que pronto voy a estar aquí lleno de energías, trasmitiéndoles fuerzas, valentía, coraje y ganas de comerme el mundo”, expresó el cantante.

Por último, Andy Rivera aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos sus seguidores, dejando claro que hay un gran apreció por el cariño demostrado y que todo lo que hace es pensado en hacerlos feliz.

“Nunca los olvido y siempre estoy pensándolos. Los amo y quiero ser fuente de inspiración para ustedes”, finalizó Andy Rivera.