Video: el robot “Terminator” que atraviesa obstáculos pasando de sólido a líquido

Investigadores chinos y estadounidenses crearon un robot de un centímetro que es capaz de pasar de sólido a líquido, atravesar un obstáculo y volver a recuperar su forma original.

Este pequeño robot, que opera con campos magnéticos, sería un enorme avance para la medicina, pues podría llegar hasta lugares recónditos del cuerpo humano (gracias a su transformación), realizar un tratamiento específico y volver a salir.

De hecho, ya los investigadores han demostrado que puede expulsar objetos extraños del cuerpo humano y hasta suministrar medicinas.

Parecido a un pequeño juguete de lego, el robot fue inspirado en la película Terminator y cuenta con un sistema conocido como MPTM (Máquina de transición de fase Magnéticoactiva, por las siglas en inglés). “Da mayor funcionalidad a sus robots”, explicó Chengfeng Pan, ingeniero de la Universidad China de Hong Kong y responsable de este proyecto investigativo.

“La figura tiene un tamaño similar a una figurita de LEGO y se utiliza un campo magnético para fundirlo a líquido”, profundizó Carmel Majidi, ingeniero mecánico de la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos), en declaraciones que recoge el diario El País de España.

