Bancos le apuestan a la AI para manejar seguridad y atención al cliente: ¿de qué trata?

Para nadie es un secreto que la Inteligencia Artificial cada vez está más integrada en la humanidad, puesto que los avances tecnológicos han hecho que este tipo de IA sea cada vez más útil para todos los seres humanos, quienes facilitan sus actividades con esta herramienta, la cual ha revolucionado el mundo.

En esta oportunidad, la AI incursiona en el mundo bancario, pues según un informe de IBM Global Outlook for Banking and Financial Markets 2024’, la inteligencia sería un gran aliado para la atención al cliente y temas de seguridad en los bancos, por lo que se ha convertido en la mano derecha de estas entidades.

IA incursiona en el mundo bancario en Latinoamérica

De acuerdo con el estudio, los principales usos de la IA Generativa que traen más valor en las instituciones bancarias y financieras de América Latina son las actividades de interacción con clientes (31%), seguido por las operaciones de riesgo, cumplimiento y seguridad (25%), recursos humanos, marketing y operaciones de compras (25%) y el ciclo de vida del desarrollo de TI (19%).

“La transformación de la banca es constante y Colombia es uno de los países de la región con más innovación en el sector financiero. La clave está en entregar servicios y productos personalizados, porque los clientes quieren cada vez mejores experiencias. Con tecnologías como la IA Generativa, la banca no solo debe ser usuaria de la IA, sino crear valor con IA”, indicó Juan Francisco Herrera, Líder de Banca para IBM Consulting en el norte de Suramérica.

Por su parte, Pável Flórez, Líder de Banca para IBM Technology en Colombia, aseguró que “estamos viviendo una nueva era de la banca y los servicios financieros, gracias a tecnologías como IA, automatización, ciberseguridad e, incluso, computación cuántica. Se están transformando no solo las interacciones con clientes, sino los procesos al interior de las organizaciones, para ser más eficientes”.

El informe también proporciona 10 acciones clave que deben seguir las instituciones bancarias y financieras en tres ejes, para ayudar a gestionar la implementación de la IA Generativa:

Explorar las prioridades de IA en la institución bancaria o financiera:

1. Definir la gobernanza de la IA y el perfil de riesgo.

2. Priorizar los casos de uso seleccionados.

3. Formalizar la estrategia de IA.

4. Establecer la base de datos en una estructura de datos.

5. Elegir la plataforma de IA y diseñar una gobernanza adecuada.

6. Elegir los modelos de IA más adecuados para que coincidan con los usos seleccionados.

7. Infundir IA Generativa en el ciclo de vida del desarrollo de software.

8. Implementar y aprender de los primeros casos de uso.